München bleibt Spielort der EURO 2020, könnte aber Viertelfinale verlieren

Budapest - der sichere Hafen der UEFA

Immer wieder Budapest: Um die Coronaregeln mancher Länder zu umgehen, verlegt die UEFA derzeit Spiele der Champions League und der Europa League an Orte, an denen die Regeln passen. Der am häufigsten genutzte Ort ist Ungarns Hauptstadt - denn die Zusammenarbeit ist seit Jahren eng. | mehr