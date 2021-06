Bürokratie und Machtkämpfe - wie Brüssel die EURO 2020 verlor

Manch Gastgeber weit weg von europäischen Werten

Vom gesamteuropäischen Gedanken ist nach Brüssels Ausscheiden nicht viel geblieben. Zahlreiche Spiele finden in Orten statt, wo Menschenrechte verletzt und die Pressefreiheit eingeschränkt werden: In Aserbaidschans Hauptstadt Baku oder in Sankt Petersburg in Russland ist man weit weg von den Werten der Europäischen Union.

Die Spiele, die in Brüssel stattfinden sollten, werden nun in Wembley ausgetragen. London ist so das Zentrum des Turniers geworden. In Großbritannien beschloss man in den ersten Wochen der EURO 2016 per Referendum den Austritt aus der Europäischen Union - es ist eine andere Symbolik als Brüssel. Dort wird nun übrigens anders geplant, das König-Baudouin-Stadion soll laut einer Ankündigung des belgischen Verbands ein weiteres Mal modernisiert werden.

Gemeinsame Bewerbung mit Deutschland für Frauen-WM 2027 könnte in Gefahr geraten

Aber auch das wird schwer, sagt der Journalist Vleminckx. "Das Stadion muss wegen bestehender Regelungen eine Leichtathletikbahn haben und darf keine kommerziellen Teile wie Einkaufzentren oder Wohnungen haben." Für Investoren sei das damit uninteressant, der Umbau müsste über Steuergeld erfolgen.

Passiert das nicht, ist für Belgien gleich das nächste Turnier in Gefahr. Gemeinsam mit Deutschland und den Niederlanden bewirbt sich Belgien für die Frauen-WM 2027. Dafür braucht man drei Stadien, von denen jeweils eines in Flandern, in der Wallonie und in Brüssel stehen soll.

