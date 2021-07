Vorausgegangen waren Ermittlungen der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer (CEDB) des Europa-Verbandes. Die UEFA-Ethikkammer hatte Untersuchungen aufgenommen, nachdem ungarische Fans sowohl bei den Gruppenspielen in Budapest gegen Portugal (0:3) und Frankreich (1:1) als auch in München gegen Deutschland (2:2) homophobe Parolen skandiert und Plakate hochgehalten hatten.

UEFA-Strafe: Drei Geisterspiele für Ungarn

Wie die UEFA am Freitag (09.07.2021) mitteilte, wird die nun verhängte Strafe von mindestens zwei Geisterspielen nur Heimspiele der ungarischen Nationalmannschaft in UEFA-Wettbewerben betreffen. Europäische Qualifikationsspiele für die WM 2022 in Katar bleiben davon ausgenommen. Während der betreffenden Spiele muss zudem ein Banner mit der Aufschrift " #EqualGame " zu sehen sein.

Für eine dritte Partie ist dabei eine zweijährige Bewährung ausgesetzt. Zudem muss der ungarische Fußballverband eine 100.000 Euro Strafe zahlen.

Homophobe Parolen, Rassismus und Affenlaute gegen Spieler

Beim Grupenspiel gegen Deutschland in München war im ungarischen Fanblock unter anderem ein Plakat mit der Aufschrift "LMBT? Nein, Danke" zu sehen.