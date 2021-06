England fand eine Viertelstunde lang überhaupt nicht statt, ehe Raheem Sterling mit einem kernigen Distanzschuss an Manuel Neuer scheiterte. Die Partie kippte anschließend ein wenig. Den Deutschen gelang es zwar, Harry Kane aus der Partie zu nehmen - nach einer halben Stunde lag er bei zwei (!) Ballkontakten - doch die schnellen Sterling und Bukayo Saka zogen immer wieder Fouls, die gefährliche Standards der Engländer heraufbeschworen.

Werner scheitert, Müller patzt

Gefährlicher im Abschluss blieb aber Deutschland, und zwar erneut mit dem Spielzug, der beim 2:2 gegen die Ungarn komplett im Repertoire gefehlt hatte: Nach einem Steilpass hinter die Abwehrkette von Kai Havertz in den Lauf von Werner verhinderte Jordan Pickford per Glanzparade das 0:1 (32. Minute).

Die Engländer wurden erst in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs noch einmal gefährlich - auf Einladung von Müller. Nach dessen Harakiri-Fehlpass im Aufbau konnten Matthias Ginter und Mats Hummels gegen Sterling und Kane nur mit zwei hochriskanten Grätschen am Fünfmeterraum so gerade noch das Gegentor verhindern.

Pickford überragend gegen Havertz

In der Pause dürfte Löw neben der Konzentration im Spielaufbau auch mehr Entschlossenheit im Abschluss von seinen Schützlingen gefordert haben, die Deutschen suchten jedenfalls sofort den Weg nach vorn. Nach einem der bis dahin ganz seltenen Vorstöße von Robin Gosens traute sich Havertz aus 20 Metern einen Volleykracher, traf den Ball sensationell - aber genauso überragend lenkte Pickford die Kugel noch über die Latte.

Es war die spektakulärste Szene der Partie - und blieb es für lange Zeit. In der Folge dominierte das Bemühen, hier bloß nicht den entscheidenden Fehler zu begehen eindeutig die Bereitschaft, auch mal ins Risiko zu gehen.

Sterling trifft, Müller versagen die Nerven

Die Engländer zelebrierten dieses Sicherheitsdenken so sehr, dass sie 30 Minuten lang keinen einzigen Torschuss hatten. Doch mit dem ersten im zweiten Durchgang trafen sie. Der eingewechselte Jack Grealish bediente auf der linken Seite Luke Shaw, der scharf in die Mitte passte - Sterling stahl sich im Rücken von Hummels davon und schob ein.

Es war die Taktik von Southgate, die sich damit ausgezahlt hatte: hinten noch sicherer zu stehen und vorne auf den Lucky Punch zu warten. Doch auch Löws Idee mit dem Pass in die Tiefe wäre beinahe noch zum Tragen gekommen, als Müller nach Havertz-Steilpass völlig allein auf Pickford zulief. Der spekulierte dann bereits auf die falsche Ecke - doch Löws zurückgeholtem Leitwolf versagten die Nerven.

Kane schafft sein Happy End

Als sich danach Frust breitmachte und die Defensive Auflösungserscheinungen zeigte, beendete Kane fünf Minuten vor dem Ende seinen Torlos-Albtraum - auf dieses 2:0 hatten weder Löw noch seine Spieler eine Antwort. Für die Engländer geht es nun am 3. Juli im Viertelfinale in Rom gegen den Gewinner des Duells zwischen Schweden und der Ukraine weiter. Was Löw nach seiner Ablösung durch Hansi Flick machen wird, ist noch völlig offen.