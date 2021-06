Dass das Spiel überhaupt zur normalen Uhrzeit angepfiffen würde, war der UEFA nach den Geschehnissen in Kopenhagen am frühen Abend eine eigene Mitteilung wert. Fußball hatten zu diesem Zeitpunkt die wenigsten im Kopf, viel mehr das Wohlbefinden von Lukakus Teamkollege von Inter Mailand. Als klar war, dass Eriksen wach und stabil ist, konnte auch in Sankt Petersburg der Ball rollen.

Meunier erhöht früh für Belgien

Eben jener Ball lief aber vor allem nur in eine Richtung: auf das Tor der Russen. Lukakus Treffer wurde zwar von einem Aussetzer von Andrei Semyonov eingeleitet, war aber genau die Initialzündung, die der EM-Mitfavorit brauchte. Von Russland kam nicht viel, Dries Mertens und Co. hatten die Partie im Griff.

Der kurz zuvor eingewechselte Thomas Meunier erhöhte noch vor der Halbzeit für die "Roten Teufel" (34.). Das Team von Trainer Roberto Martinez hätte sogar noch höher führen können, Yannick Carrasco zielte kurz vor dem Halbzeitpfiff aber etwas zu hoch und setzte den Ball über die Latte.

Höchststrafe für Cheryshev

Erst im zweiten Abschnitt ließen es die Belgier etwas ruhiger angehen. Die Russen hatten nun mehr von der Partie, die große Chancen sprangen dabei aber nicht rum. Das Spiel plätscherte in der zweiten Hälfte ein wenig vor sich hin, besonders die "Roten Teufel" schalteten in den Ruhemodus, verwalteten und verteidigten clever. Kurz vor Schluss machte Lukaku dann den Deckel drauf (88.).

Ein kleine Randnotiz gab es in der ruhigen zweiten Halbzeit auch noch: Denis Cheryshev, erst in der 30. Minute eingewechselt, hatte in der 63. Minute schon wieder Feierabend. Viel mehr Höchsstrafe ist dann auch nicht mehr möglich.