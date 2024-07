BVB will DFB-Block erweitern Pascal Groß und Borussia Dortmund einig Stand: 07.07.2024 10:33 Uhr

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat einen weiteren deutschen Nationalspieler im Blick. Nach Waldemar Anton steht nun auch Pascal Groß vor einem Wechsel zum BVB.

Borussia Dortmund ist an der Verpflichtung eines weiteren deutschen Nationalspielers interessiert. Informationen der Sportschau decken sich mit einem am Samstag (06.07.2024) veröffentlichten Bericht von "sky", dass der Fußball-Bundesligist mit Pascal Groß einig sei. Mit dessen Klub Brighton & Hove Albion aus der englischen Premier League muss allerdings noch über eine Ablösesumme verhandelt werden, die maximal im niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen soll.

Schon handelseinig sind die Dortmunder mit Innenverteidiger Waldemar Anton vom VfB Stuttgart, der für eine festgeschriebene Ablöse von gut 22 Millionen Euro verpflichtet werden soll. Offiziell ist der Wechsel allerdings noch nicht verkündet worden.

Der 33 Jahre Groß wurde noch unter Bundestrainer Hansi Flick erstmals in die Nationalmannschaft berufen und feierte bei dessen letztem Spiel gegen Japan (1:4) im September 2023 sein Debüt. Inzwischen kommt er auf acht Länderspiele. Bei der EURO 2024 kam er nur im Eröffnungsspiel beim 5:1 gegen Schottland zum Einsatz, als er zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde.

Groß würde auf DFB-Kollegen treffen

Der aktuelle Bundestrainer Julian Nagelsmann sagte am Samstag bei einer abschließenden Pressekonferenz in Herzogenaurach, dass er auch künftig auf Pascal Groß setzen wolle, der dann die Rolle von Toni Kroos als Stratege im defensiven Mittelfeld übernehmen könnte.

Sollte der Wechsel zu Borussia Dortmund zustandekommen, würde Groß einige Kollegen aus der Nationalmannschaft hinter und neben sich finden.

Anton und Nico Schlotterbeck, die jeweils auf zwei Einsätze bei der EM kommen, gelten als künftiges Duo in der Innenverteidigung, Dortmunds Kapitän Emre Can stand im Viertelfinale gegen Spanien sogar in der Startelf, wurde allerdings in der Pause ausgewechselt. Can kommt beim BVB meistens als einer von zwei "Sechsern" zum Einsatz.