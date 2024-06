Tah, Anton und Co. Transfers und Gerüchte - Standard auch beim Turnier Stand: 22.06.2024 19:26 Uhr

Der Transfermarkt mit angeschlossener Gerüchteküche ist auch während eines Turniers immer ein Thema - für Fans und Spieler. Anderslautende Beteuerungen seien "weltfremd", sagt ein Berater.

Borussia Dortmund hat es einen Tag vor dem Eröffnungsspiel mit dem Trainerwechsel von Edin Terzić zu Nuri Şahin nochmal geschafft, die Aufmerksamkeit auf die Bundesliga zu lenken. Seitdem überstrahlt die EURO 2024 die Sportberichterstattung in Deutschland.

Spätestens am 4. Juli dürfte die Bundesliga wieder für ein paar Stunden größeres Thema sein. Dann will die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Spielplan veröffentlichen. Bis dahin dürften es höchstens spektakuläre Transfers in die Schlagzeilen des Fußballs abseits der EM schaffen. Das dazugehörige Fenster öffnet am 1. Juli.

Anton vor Wechsel zum BVB

Ein paar Wechsel sind schon bestätigt worden, etwa der von Heidenheims Tim Kleindienst zu Borussia Mönchengladbach und der von Stuttgarts Hiroki Ito zum FC Bayern München. Der VfB wird einen weiteren Innenverteidiger verlieren, denn nach Informationen der Sportschau, die sich mit denen anderer Medien decken, einigte sich Waldemar Anton mit Borussia Dortmund über einen Wechsel. Eine Ausstiegsklausel in dessen Vertrag bindet den Stuttgartern die Hände.

Anton entschied sich für den BVB und gegen Bayer Leverkusen, das ebenfalls sehr interessiert gewesen sein soll. Einer der Innenverteidiger beim deutschen Meister ist Jonathan Tah, an dem wiederum der FC Bayern interessiert sein soll.

Wollte Leverkusen Anton haben, weil Tah zu den Bayern wechselt? Solche Spekulationsketten ergeben sich zwangsläufig, aus ihnen speist die Gerüchteküche Foren, Zeitungsspalten und auch Fernsehsendungen.

Verbreitung über Transfergurus

Transfergerüchte und erst recht Vollzugsmeldungen verbreiten sich über die sogenannten Transfergurus in Sekundenschnelle. Fabrizio Romano ist der Oberguru, er hat mehr als 21 Millionen Follower bei "X".

Als Deniz Undav und Chris Führich am Freitag (21.06.24) in der Pressekonferenz saßen, ging es auch Transfers. Bei Undav wäre es ein sogenannter endgültiger Transfer, denn der Stürmer ist von Brighton & Hove Albion ausgeliehen. Diverse Klauseln sollen es möglich machen, dass der VfB ihn kauft, der Klub aus der Premier League ihn dann allerdings zurückkauft.

Undav telefonierte schon mit Brighton-Coach Hürzeler

"Ich gehe - Stand jetzt - zurück zu Brighton" , sagte Undav in einem Interview mit der Sportschau. Er habe allerdings auch schon "290-mal den Wunsch" geäußert, beim VfB bleiben zu wollen. An dieser Einstellung habe auch ein Telefonat mit Fabian Hürzeler nichts geändert, dem neuen Trainer des englischen Klubs und ehemaligen Coach des FC St. Pauli.

Es könnte eine Hängepartie werden, die sich durch das Turnier zieht, in dem die deutsche Mannschaft möglichst bis zum 14. Juli bleiben will.

Führich ein Thema beim FC Bayern?

Bei Chris Führich soll es Interesse des FC Bayern gegeben haben und vom BVB weiter geben. Im Gegensatz zu Undav mied Führich ein Bekenntnis zum VfB, er begann seine Antwort sogar mit der professionellen Formel, dass er bei der Nationalmannschaft sei und sich folglich auf das Turnier konzentrieren wolle. Allerdings: "Ich gehe natürlich ran, wenn mein Berater anruft."

Alles andere sei auch "weltfremd" , sagte ein Berater, der auch Klienten hat, zur Sportschau. Vereine und Spieler bräuchten Klarheit und wollten diese in der Regel möglichst schnell. Er wolle zwar nicht ausschließen, dass es tatsächlich Profis gebe, die sämtliche Angebote während eines Turniers von sich ferngehalten haben wollen, aber das sei ganz sicher die Ausnahme: "Dafür passiert auch einfach zuviel im Sommer während eines Turniers."

Nagelsmann nimmt Berichte gelassen

Bundestrainer Julian Nagelsmann befürchtet vor dem letzten Gruppenspiel bei der EURO gegen die Schweiz am Sonntag (23.06.24, ab 20.15 Uhr im Livestream und in der Radio-Reportage) keine Störgeräusche durch zähe Vertragsverhandlungen und die Berichterstattung darüber. "Wenn ich unseren Kader überschaue, sind es alle gute Entscheidungen, die die Jungs treffen können, also der Verbleib bei sehr guten Klubs, die jetzt erfolgreich waren oder der Wechsel zu Klubs, die viel vorhaben" , sagte Nagelsmann.

Bislang wurde erst ein Transfer eines deutschen Nationalspielers offiziell bekanntgegeben. Toni Kroos wechselt in den Ruhestand, zumindest als Fußballer.