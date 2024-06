liveblog Alles Wichtige zum EM-Eröffnungsspiel Live-Blog zu Deutschland vs. Schottland Stand: 13.06.2024 13:05 Uhr

Am Freitag geht es endlich los: Die Fußball-EM 2024 beginnt mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland. Alles Wichtige vor der Partie gibt es hier.

Heute live: Die DFB- Pressekonferenz mit Nagelsmann

Rund 26 Stunden vor dem EM-Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland blicken Bundestrainer Julian Nagelsmann und Ilkay Gündogan auf die Partie. Wir zeigen die PK ab 18.45 Uhr im Livestream.

Wo kann ich Deutschand vs. Schottland live verfolgen?

Das EM-Eröffnungsspiel läuft am Freitag ab 21 Uhr live in der Radio-Reportage der Sportschau. Außerdem überträgt das ZDF die Partie live.

Training am Donnerstag: Sonne und Teamfoto

Am Vormittag fand bei Sonnenschein das deutsche Abschlusstraining in Herzogenaurach statt. Mit dabei Nachrücker Emre Can, der die Rückennummer 25 trägt. Damit übernimmt der Dortmunder die Trikotnummer des krankheitsbedingt ausgefallenen Aleksandar Pavlovic. Vor dem Training, bei dem die Presse 15 Minuten lang zuschauen durfte, wurde vom DFB das finale Teamfoto geknipst. Auch hier war natürlich Can dabei.

Analyse des DFB-Teams: Erfahrung? Welche Erfahrung?

Für DFB-Kapitän İlkay Gündoğan ist klar: "Ich persönlich finde Erfahrung extrem wichtig. " Routine auf höchstem Niveau kann für das Turnier schließlich entscheidend sein. Und wie sieht es mit Spielpraxis der deutschen Nationalelf auf EM-, WM-, oder Champions-League-Niveau aus? Unsere Analyse zeigt: Hhhhmmmm, naja. Nicht weniger als acht der DFB-Kicker haben keine Erfahrung auf höchstem Niveau.

München: Schon 17 Turnierspiele

Ein erster "Sommermärchen"-Vorgeschmack und 2006-Vibes am Freitag? Wie bei der Heim-WM vor 18 Jahren wird das Turnier-Eröffnungsspiel auch diesmal in München stattfinden. Die bayrische Landeshauptstadt war bei den WM- und EM-Turnieren 1974, 1988, 2006 und 2021 Spielort. Damit kommen die Münchner auf insgesamt 17 Spiele - mehr als jede andere deutsche Stadt. Das WM-Eröffnungsspiel 2006 gewann Deutschlang übrigens gegen Costa Rica 4:2.

Eröffnungsspiel 2006: Costa Ricas Paulo Wanchope (li.) traf gegen Deutschland doppelt.

DFB-Auftaktspiele: Zuletzt kein Match

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihren Schrecken auf internationaler Bühne verloren. Bei der WM schieden die Deutschen in den jüngsten beiden Turnieren in der Vorrunde aus, bei der EM 2021 war im Achtelfinale Schluss. Ausdruck dieser Harmlosigkeit: Bei allen drei Turnieren hat das deutsche Team das Auftaktspiel verloren: 2018 in Moskau 0:1 gegen Mexiko, 2021 in München gegen Frankreich ebenfalls 0:1, 2022 in ar-Rayyan gegen Japan 1:2.

2022: Die japanischen Spieler feiern den Sieg über Deutschland.

Das war am Mittwoch: Can kommt für verletzten Pavlovic

Am Mittwoch (12. Juni 2024) erreichte Bundestrainer Julian Nagelsmann eine schlechte Nachricht: Youngster Aleksandar Pavlovic kann erkrankungsbedingt nicht am Turnier teilnehmen. Der Bundestrainer nominierte positionsgetreu nach: Routinier Emre Can kommt.