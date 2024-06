DFB-Team vor EURO 2024 Erfahrung auf höchstem Niveau: selbst in der Startelf mangelt es Stand: 12.06.2024 17:45 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat viele Spieler in ihrem Kader und sogar in der vermeintlichen Startelf, die noch nie bei einem großen Turnier und in der Champions League spielten. Dabei hält Kapitän İlkay Gündoğan diese Erfahrung für "extrem wichtig".

Jetzt steht es im Kader nur noch 14:12 für die Fraktion von Spielern, die bislang weder bei einer Europa- noch bei einer Weltmeisterschaft auf einen Einsatz kamen. Emre Can, der am Mittwoch (12.06.2024) für den erkrankten Aleksandar Pavlović nachnominiert wurde, war bei den Kontinentalturnieren 2016 und 2021 in vier Spielen dabei.

Pavlović gehörte zu der Fraktion, die ein bisschen kleiner geworden ist. Es war die erste Nominierung des 20 Jahre alten Münchner für ein großes Turnier. Sein nur ein Jahr älterer Vereinskollege Jamal Musiala kommt hingegen schon auf fünf Einsätze bei der EURO 2021 und der WM 2022. In der Champions League war Musiala sogar schon 34-mal für den FC Bayern im Einsatz.

In den beiden Halbfinalspielen der vergangenen Saison gegen Real Madrid erlebte er Partien von höchstem Niveau auf des Messers Schneide, die als besonders wichtig gelten für den Erfahrungsschatz, der bei Spielern wie Manuel Neuer und Thomas Müller wertvoller kaum sein könnte (siehe Tabelle).

DFB-Kader bei großen Turnieren und in der Champions League Name EInsätze EM/WM Champions League Thomas Müller 34 151 Manuel Neuer 34 140 Toni Kroos 28 151 Joshua Kimmich 14 82 Antonio Rüdiger 8 56 İlkay Gündoğan 7 97 Leroy Sané 7 60 Kai Havertz 6 49 Jamal Musiala 5 34 Emre Can 4 51 Niclas Füllkrug 3 3 Nico Schlotterbeck 2 20 Marc-André ter Stegen 0 84 Benjamin Henrichs 0 31 Jonathan Tah 0 22 David Raum 0 15 Oliver Baumann 0 6 Robert Andrich 0 5 Waldemar Anton 0 0 Maximilian Beier 0 0 Chris Führich 0 0 Pascal Groß 0 0 Robin Koch 0 0 Maximilian Mittelstädt 0 0 Deniz Undav 0 0 Florian Wirtz 0 0

Acht Spieler aus dem Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann kommen bislang weder auf einen Einsatz bei einem großen Turnier noch in der Champions League. Dazu gehören nicht nur etwa die beiden Innenverteidiger Waldemar Anton und Robin Koch, die als Backups für das gesetzte Duo Antonio Rüdiger und Jonathan Tah gelten, sondern auch Spieler aus der Elf, die am Freitag (14.06.2024, 21 Uhr live in der Radio-Reportage der Sportschau) im Eröffnungsspiel gegen Schottland beginnen dürfte. Maximilian Mittelstädt als linker Verteidiger und Florian Wirtz gehören zu dieser Kategorie.

Der Name Wirtz muss allerdings mit einem Sternchen versehen werden, denn er hätte Erfahrung auf höchstem Niveau gesammelt, wäre ihm im Frühjahr 2022 nicht das Kreuzband gerissen. So verpasste er die Spiele in der Champions League mit Bayer Leverkusen, auch die WM in Katar kam für ihn zu früh.

In der abgelaufenen Saison war er prägend auf dem Weg zur Leverkusener Meisterschaft und in ein Finale des Europapokals, allerdings nur in das der kleineren Europa League.

Chris Führich wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der kommenden Saison zu seinem Debüt in einem internationalen Wettbewerb kommen. Die Champions League wartet auf ihn, ob mit seinem aktuellen Verein VfB Stuttgart oder auch dem FC Bayern, der wie Borussia Dortmund ein Interesse an dem Flügelspieler zeigen soll.

Führich hofft auf Tipps und setzt auf Unbekümmertheit

Beim "Media Day" der Nationalmannchaft in Herzogenaurach fragte ihn die Sportschau, ob Erfahrung nur auf eigenen Erlebnissen beruhen könne oder auch durch Hörensagen angelernt werden könne. Führich sagte: "Ich denke, es ist ein guter Mix. Wenn du selber etwas erlebt hast, ziehst du deine Schlüsse. Aber ich glaube, dass wir auch sehr erfahrene Spieler haben, die uns da helfen können und Tipps geben."

Der Stuttgarter denkt, dass eine gewisse Unbekümmertheit auch von Vorteil sein kann: "Wir müssen die Tipps umsetzen, klar bleiben und auch die Freiheit behalten. Ich glaube, das ist auch das, was uns jetzt ausmacht, dass wir richtig Bock haben, weil wir so etwas wie eine EM noch nie gespielt haben."

Gündoğan und die abgestürzte Himmelsstürmer aus Dortmund

Kapitän İlkay Gündoğan sagte, ebenfalls beim "Media Day", zur Sportschau über Spieler wie etwa Mittelstädt, Führich und Pascal Groß: "Gerade für die Jungs ist extrem wichtig, erfahrene Spieler drumherum zu haben." Allerdings gelte auch: "Ich persönlich finde Erfahrung extrem wichtig. Gerade auf diesem Niveau, in diesen K.o.-Spielen diese Erfahrungen gemacht zu haben, schon auch in ganz ganz vielen dieser K.o.-Spiele gespielt und verloren zu haben, aber auch gewonnen zu haben, zu wissen, was ist, was ist, was man bringen muss, was man leisten muss, um zu gewinnen. Ich glaube, die Erfahrung ist unersetzbar."

Als Beispiel führte Gündoğan die Saison 2011/12 in der Champions League mit Borussia Dortmund an. Als gefeierter Deutscher Meister unter Trainer Jürgen Klopp habe die junge Mannschaft des BVB gedacht, sie könne nun auch die europäische Eliteliga erobern. Die Dortmunder schieden mit nur vier Mannschaften in der Gruppenphase aus. "Ähnliches kann zum Beispiel auch jetzt mit Bayer Leverkusen passieren." Erfahrung, so Gündoğan, "kannst du nicht ersetzen, kannst du nicht irgendwie wettmachen".