Veränderung im DFB-Team EM-Aus für Pavlovic - Nagelsmann holt Can Stand: 12.06.2024 13:31 Uhr

Schlechte Nachricht im DFB-Team vor dem EM-Start am Freitag (14.06.2024) gegen Schottland: Youngster Aleksandar Pavlovic kann am Turnier nicht teilnehmen. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte dafür Emre Can nach.

Der Dortmunder Kapitän war zuletzt im September 2023 für die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz, wurde zuletzt nicht nur für die EM nicht von Nagelsmann bedacht. Can hatte sich sogar kritisch darüber geäußert, nicht persönlich vom Bundestrainer über die Nicht-Nominierung informiert worden zu sein - nun ist er doch sogar dabei.

" Wir wollen noch einen Sechser im Kader ", sagte Nagelsmann, Can habe " sofort seine Begeisterung und Bereitschaft geäußert, zur Mannschaft zu stoßen. Wir wollten noch einen Spieler im Kader haben, der viele Spiele absolviert hat, der weiß, mit dem Druck umzugehen. Er kann das Profil gut erfüllen, das wir jetzt gebrauchen können."

Pavlovic von Pech verfolgt im DFB-Team

Pavlovic bleibt derweil beim DFB vom Pech verfolgt. Im März war der 20-Jährige erstmals nach starken Leistungen beim FC Bayern München in die Nationalmannschaft berufen worden, er musste dann aber doch kurz vorher aufgrund einer Verletzung absagen. In der EM-Vorbereitung setzte ihn nun ein Infekt außer Gefecht, der nun in der Absage resultierte.