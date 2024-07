Aufstellung fürs Halbfinale Donyell Malen steht in der Startelf Stand: 10.07.2024 20:01 Uhr

Die Niederländer beginnen ihr Halbfinalspiel gegen England (heute, ab 21 Uhr, live im Ersten und im Liveticker) mit Donyell Malen. Bei den Engländern gibt es keine Überraschung.

Gareth Southgate lässt seine Three Lions in derselben Aufstellung wie gegen die Schweiz antreten - nur Marc Guehi rückt in der Abwehr wieder in die Elf für Ezri Konsa.

Die Aufstellungen

Niederlande: 1 Verbruggen - 22 Dumfries, 6 de Vrij, 4 van Dijk, 5 Aké - 24 Schouten, 14 Reijnders – 18 Malen, 7 Simons, 11 Gakpo - 10 Depay. - Trainer: Koeman --- England: 1 Pickford - 2 Walker, 5 Stones, 6 Guehi - 7 Saka, 26 Mainoo, 4 Rice, 12 Trippier - 10 Bellingham, 11 Foden - 9 Kane. - Trainer: Southgate - Schiedsrichter: Felix Zwayer