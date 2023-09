EM-Qualifikation Andorras Rekordtorschütze geht - nach 26 Jahren und elf Toren Stand: 09.09.2023 21:28 Uhr

26 Jahre lang spielte Ildefons Lima Solà für Andorras Nationalteam. In 136 Spielen erzielte der Innenverteidiger elf Tore und ist damit Rekordtorschütze Andorras. Nun verabschiedete er sich mit einem Punktgewinn.

Lima beendete seine Karriere mit knappen Worten: "Heute ist das letzte Spiel meiner Karriere in Andorra gegen Belarus" , schrieb er in sozialen Netzwerken. Hinter diesem Satz stehen viel Einsatz und zahlreiche Spiele für ein Team, das fast nie gewinnt.

Lima wurde gegen Belarus in der letzten Minute eingewechselt und absolvierte so sein 136. und letztes Länderspiel.

Andorra verliert fast immer, Lima war fast immer dabei

Andorra ist seit 1996 Mitglied in der FIFA. Nur ein Jahr später absolvierte Lima sein erstes Länderspiel für Andorra, es war ein Testspiel gegen Estland. In diesem Spiel traf er auch zum ersten Mal - das Team verlor aber 1:4.

Die A-Nationalmannschaft Andorras ist Niederlagen gewöhnt, sie hat bis heute rund 200 mal gespielt und gut 80 Prozent ihrer Spiele verloren. Lima war bei zahlreichen Spielen auch ohne Einsatz im Kader - er war die Konstante der Mannschaft. Lima wurde in Barcelona geboren, doch die Familie zog nach Andorra, als er noch ein Kind war.

Ildefons Lima nimmt mit 43 Jahren Abschied.

Größter Erfolg: Sieg gegen Ungarn 2017

Es gab für Lima zahlreiche Niederlagen, doch ein paar Erfolgserlebnisse waren dabei: Den ersten Sieg gab es im Jahr 2000 gegen Belarus, 2002 folgte ein 2:0 gegen Albanien.

Unglücklich: Einen 1:0-Sieg gegen Mazedonien 2004 verpasste er wegen einer Gelb-Rot-Sperre. Seinen vielleicht größten Erfolg hatte er 2017, als er mit Andorra 1:0 gegen Ungarn gewann. Seinen letzten von sieben Siegen feierte er 2022 gegen Liechtenstein.

Ildefons Lima bei der FIFA-WM-Qualifikation 2014 gegen die Türkei

Rekordtorschütze mit nur elf Toren - und im Guinnessbuch

Sein letztes Tor erzielte 2017 gegen San Marino, es war sein elftes. Damit ist er Rekordtorschütze, Rekordspieler ist er mit 136 Spielen sowieso. Im Juni wurde der 43-Jährige der älteste Spieler, der je ein EM-Qualifikationsspiel absolviert hat.

Lima hält zudem einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde für die längst internationale Fußballerkarriere, die nun mehr als 24 Jahre dauert. Lima spielte in seiner Laufbahn für Klubs in Spanien, Griechenland, Mexiko, Italien, Schweiz und Andorra. Ein Erfolg zum Abschluss blieb ihm zumindest: Das 0:0 gegen Belarus ist der zweite Punktgewinn in der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland gewesen.