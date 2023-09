Qualifikation für EM 2024 Belgien siegt mit Mühe und bleibt auf Kurs Stand: 09.09.2023 18:26 Uhr

Belgien hat mit einem mühevollen Sieg in Aserbaidschan die Tabellenführung in seiner Gruppe übernommen und hat beste Aussichten, bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland dabei zu sein.

Mit den Spielen am Sonntag (09.09.2023) endet der 5. Spieltag der EM-Qualifikation.

Gruppe F: Belgien steuert der sicheren Qualifikation entgegen

Die von Domenico Tedesco trainierte belgische Fußball-Nationalmannschaft bleibt auf EM-Kurs. Die Roten Teufel hatten im Qualifikationsspiel in Baku gegen Aserbaidschan zwar große Mühe, setzten sich aber mit 1:0 (1:0) durch und an die Spitze der Gruppe F. Mit zehn Punkten nach vier Spielen liegt Belgien nun gleichauf mit Österreich. Yannick Carrasco (38.) traf glücklich für die Gäste, als er einen Schuss von Johan Bakayoko unhaltbar ins Tor lenkte. Bei Belgien, das auf den verletzten Topstar Kevin De Bruyne verzichten musste, stand der Wolfsburger Koen Casteels im Tor, der Leipziger Lois Openda wurde eingewechselt (84.).

Dritter ist Schweden, das nach drei Spielen aber nur drei Zähler auf dem Konto hat. Das Team hat am Abend aber die Chance, den Rückstand mit einem Sieg in Estland zu verkürzen.

Am Abend sind noch England und Italien im Einsatz

Am Samstagabend stehen noch weitere Spiele an. So spielt Vizeeuropameister England in der Ukraine, Titelverteidiger Italien tritt in Nordmazedonien an.

6. Spieltag von Sonntag bis Dienstag

Aus den zehn Qualifikationsgruppen sind jeweils die Gruppensieger und Gruppenzweiten sicher bei der EM dabei - auf diesem Weg werden 20 der 24 teilnehmenden Teams ermittelt. Hinzu kommt der automatisch qualifizierte Gastgeber Deutschland sowie drei Teams aus den Playoffs, die auf Grundlage der Ergebnisse der Nations League erstellt werden und im März 2024 stattfinden. Der 6. Spieltag ist von Sonntag bis Dienstag angesetzt.