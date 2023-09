EM-Qualifikation Niederlande besiegen Griechenland, Frankreich ohne Makel Stand: 07.09.2023 22:59 Uhr

Die Niederlande haben in der EM-Qualifikation den erhofften zweiten Sieg gelandet und sind an Gegner Griechenland in der Gruppe B vorbei auf Rang zwei hinter Frankreich gezogen.

Gruppe B: Niederlande punktgleich mit Griechenland, Frankreich makellos

Das Team Oranje schlug die Griechen 3:0 (3:0) und hat gegenüber Griechenland bei sechs Punkten ein positiveres Torverhältnis. Frankreich ist nach dem 2:0 (1:0) gegen Irland nach fünf Qualifikationsspielen weiter ohne Punkteverlust und auch ohne Gegentreffer.

Frankreich hat sein Ticket schon so gut wie gelöst. Im Prinzenpark in Paris trat die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps überlegen auf und spielte sich früh Chancen heraus. Auf Vorarbeit von Kapitän Kylian Mbappé nutzte Aurélien Tchouaméni (19. Minute) eine der ersten mit einem herrlichen Schlenzer zur Führung. Der eingewechselte Marcus Thuram (48.) legte kurz nach der Pause nach. Am kommenden Dienstag (12.09.23) treffen die Franzosen in einem Testspiel in Dortmund auf Deutschland.

Gruppe E: Albanien bleibt Tschechien auf den Fersen

Tschechien mit dem Bremer Torhüter Jiri Pavlenka sowie dem Wolfsburgs Vaclav Cerny verteidigte in Gruppe E seinen Tabellenführung gegen Verfolger Albanien nur knapp und spielte 1:1 (0:0). Polen rückte mit dem Wolfsburger Jakub Kaminski durch ein mühevolles 2:0 (0:0) gegen die Färöer dank eines späten Doppelpacks von Ex-Weltfußballer Robert Lewandowski (73., Elfmeter und 83.) näher an das Spitzenduo heran.

Gruppe G: Orban erzielt für Ungarn den Siegtreffer

Ungarn hat ebenfalls weiter beste Chancen auf das EM-Ticket. Hoffenheims Neuzugang Attila Szalai (10.) hatte Gastgeber Serbien zwar zunächst per Eigentor in Führung gebracht. Doch dann drehten Barnabas Varga (34.) und RB Leipzigs Willi Orban (36.) das Spiel für die Ungarn, die die Tabelle der Gruppe G vor den Serben anführen.

Gruppe H: Finnland behauptet Tabellenführung

Dänemark verbesserte sich in der Gruppe H durch ein 4:0 (3:0) gegen das punktlose Schlusslicht San Marino, bei dem sich die Wolfsburger Joakim Mähle (28.) und Jonas Wind (40.) sowie der Leipziger Yussuf Poulsen (90.+4) in die Torschützenliste eintrugen, auf Rang zwei. Gleichauf mit dem Ex-Europameister sprang Slowenien, für das der Leipziger Benjamin Sesko beim 4:2 (3:1) gegen Nordirland einmal traf, auf Platz drei. Beide Sieger-Teams haben nun zwei Zähler Vorsprung auf Kasachstan, das sich im Spitzenspiel Tabellenführer Finnland 0:1 (0:0) geschlagen geben musste.