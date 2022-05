Monza machte im Playoff-Finale am Sonntagabend (29.05.2022) mit einem 4:3 nach Verlängerung im Rückspiel beim SC Pisa Aufstieg in die Serie A perfekt. Nie zuvor hatte Monza in Italiens höchster Liga gespielt. "Wir haben ein historisches Ziel erreicht" , sagte Silvio Berlusconi. Nun wolle er natürlich " den Scudetto gewinnen. Wir haben immer ehrgeizige Ziele. Wir wollen den Meisterschaftstitel erobern und in der Champions League spielen."

Berlusconi, 85, war viermal Ministerpräsident Italiens und auch Unternehmer, da waren oft auch Skandale. Seit dem Jahr 2013 ist er ein rechtskräftig verurteilter Steuerbetrüger. Im selben Jahr wurde Berlusconi wegen Prostitution Minderjähriger verurteilt, das Urteil wurde zwei Jahre später wieder aufgehoben.

Und Berlusconi liebt den Fußball. Als Eigentümer der Firma Fininvest hatte er 2018 Monza in der drittklassigen Serie C übernommen. Präsident des Klubs ist Bruder Paolo Berlusconi, der langjährige Milan-Vertraute Adriano Galliani firmiert als Vorstandschef. Auch Kevin-Prince Boateng und Mario Balotell hatten seitdem für Monza gespielt, beide blieben nur eine Saison. In dieser Spielzeit setzte der Klub nun vermehrt auf erfahrene Zweitligaspieler.