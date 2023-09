Klarer Erfolg in Lecce Osimhen trifft bei Neapels Auswärtssieg Stand: 30.09.2023 21:17 Uhr

Torjäger Victor Osimhen dem italienischen Fußball-Meister SSC Neapel zum ersten Auswärtssieg der Saison verholfen. Der Nigerianer sorgte mit seinem fünften Saisontreffer beim 4:0 (1:0)-Erfolg bei US Lecce für die Vor-Entscheidung.

Osimhen traf am Samstag (30.09.2023) per Kopf zu Beginn der zweiten Halbzeit (51.) zum 2:0. Leo Östigard hatte Napoli in Führung gebracht (16.). In der Schlussphase erhöhten Gianluca Gaetano (88.) und Matteo Politano per Elfmeter (90.+5). Der Titelverteidiger rückte damit zunächst einmal vor auf Rang drei.

Pulisic trifft für AC Mailand

An der Tabellenspitze liefern sich die Mailänder Klubs ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Vorerst über die AC mit einem 2:0 (0:0) gegen Lazio Rom durch Treffer von Christian Pulisic (60.) und Noah Okafor (88.) mit 18 Punkten aus sieben Spielen Platz eins.

Stadtrivale Inter könnte am Abend mit einem Sieg im Auswärtsspiel bei US Salernitana wieder vorbeiziehen.