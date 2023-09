Berater spricht von "Spott" Nach TikTok-Video - Osimhen erwägt Klage gegen Neapel Stand: 27.09.2023 17:46 Uhr

Ein TikTok-Video der SSC Neapel hat Stürmerstar Victor Osimhen und dessen Umfeld verärgert. Der nigerianische Nationalspieler zieht nun rechtliche Schritte gegen seinen eigenen Verein in Betracht.

Wer am Mittwochnachmittag (27.09.2023) um 17 Uhr auf die die offizielle Homepage der SSC Neapel klickt, sieht Victor Osimhen auf mehreren Fotos jubeln. Mal im blauen Heim-, mal im weißen Auswärtstrikot, immer gemeinsam mit seinen Teamkollegen, mit denen er zuletzt die Meisterschaft in der Serie A gewonnen hat.

Alles wirkt harmonisch und voller Vorfreude auf das bevorstehende Spiel gegen Udine. Die Fans werden aufgefordert, wegen erhöhten Verkehrsaufkommens schon frühzeitig ins Stadion zu kommen, ab 18.15 öffnen die Drehkreuze. Dann gibt es noch Hinweise auf den Kartenvorverkauf zur folgenden Partie in Lecce und ein paar Fotos von den letzten Trainingssessions, also das ganz normale Business auf so einer Vereinsseite.

Berater: "Was passiert ist, ist nicht akzeptabel"

Vom Zoff zwischen Neapel und seinem Superstar ist dort nirgendwo etwas zu sehen. Doch es gibt Streit, sehr großen sogar, und der droht diverse Nachspiele zu haben. Hintergrund ist ein TikTok-Video des Vereins, das Osimhen und dessen Umfeld verärgert.

Der nigerianische Fußball-Nationalspieler ziehe nun die Möglichkeit in Betracht, rechtliche Schritte gegen seinen Verein einzuleiten, teilte Osimhens Berater Roberto Calenda auf X, vormals Twitter, mit. "Was heute auf dem offiziellen Profil von Napoli auf der Plattform TikTok passiert ist, ist nicht akzeptabel" , kritisierte Calenda.

Elfmeter verschossen, Stimme verzerrt

Auf dem offiziellen TikTok-Account des italienischen Meisters war Medienberichten zufolge zuvor ein Video hochgeladen worden, in dem sich Osimhen nach Angaben seines Beraters verspottet fühlt. Darauf ist zu sehen, wie der 24-Jährige in der Partie gegen den FC Bologna am vergangenen Sonntag einen Elfmeter fordert und diesen dann am Tor vorbeischießt.

Wegen der verzerrten und hohen unterlegten Stimme sahen auch viele User das TikTok-Video als Verspottung des Nigerianers an. In den sozialen Medien verbreitete sich der Clip rasant weiter. Die SSC Neapel hatte das Video später wieder gelöscht.

Hintergründe bislang unklar

"Ein Video, in dem Victor verspottet wurde, wurde zunächst veröffentlicht und dann verspätet gelöscht" , schrieb Calenda. Er bezeichnete den Vorgang als "schwerwiegende Tatsache" , die Osimhen sehr schweren Schaden zufüge und die "Behandlung, die der Junge in der letzten Zeit zwischen Medienprozessen und Fake News erleidet, noch verstärkt" .

Die Hintergründe des Posts sind bislang unklar. Osimhen hatte vergangene Saison mit 26 Toren entscheidend zum ersten Titelgewinn von Neapel in der Serie A seit 33 Jahren beigetragen und wird dort eigentlich hoch geschätzt. Auf Osimhens Instagram-Account waren am Mittwoch keine Fotos mehr zu sehen, auf denen er das blaue Napoli-Trikot trägt.

Zerwürfnis nach geplatztem Sommer-Transfer?

Nur mutmaßen kann man, dass das mögliche Zerwürfnis aus dem geplatzten Transfer von Osimhen in diesem Sommer herrührt. Der Torjäger war zunächst von zahlreichen Topklubs umworben, zu denen auch der FC Bayern und der FC Chelsea gehörten. Angeblich favorisierte Osimhen aber dann einen Wechsel nach Saudi Arabien, wo sowohl die Ablöse als auch sein Gehalt in utopische Höhen geschnellt wären - doch Neapel verzichtete auf das Geld und erteilte keine Freigabe.

Osimhen sollte vielmehr seinen Vertrag bei der Napoli verlängern, was bislang aber nicht erfolgt ist. Sportlich hat er sich nicht hängen lassen: In fünf Ligaspielen hat er dreimal getroffen. Was menschlich zwischen Spieler, Berater und Verein in dieser Phase des angestrebten, dann aber verweigerten Wechsels kaputt gegangen ist, lässt sich nur sehr schwer einschätzen.