Italiens Fußball-Verbandschef: Juve-Aus in Serie A möglich

"Drei, darunter Juventus, sind überaus resistent" , sagte Gravina. Er hoffe jedoch, dass "dieses Tauziehen" bald vorbei sei. Die UEFA hatte den drei Klubs bereits mit Konsequenzen gedroht. In einer Mitteilung sprachen die Vereine am Wochenende wiederum davon, "in inakzeptabler Weise unter Druck" gesetzt zu werden.

dpa | Stand: 10.05.2021, 16:39