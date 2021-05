Rainer Koch - viele Fragen, eine Antwort

Offensive in den Medien und scharfe Angriffe

Koch hat lediglich die Entschuldigung zur Kenntnis genommen, aber nicht akzeptiert. Für ihn sei das "persönlich unglaublich verletzend ", so Koch in der "Welt am Sonntag" . Ähnlich äußert er sich am Samstag (08.05.2021) im " Aktuellen Sport-Studio " des ZDF. Koch ist die Offensive gegangen, sie hat schon am Freitag begonnen mit einem Post auf der eigenen Facebook-Seite. Darin vermutet Koch einen bevorstehenden Beitrag der "Süddeutschen Zeitung", der ihn "diffamieren, diskreditieren, kompromittieren und kriminalisieren" solle. Heftige Vorwürfe, gerade eines Juristen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Am Sonntag, auf dem Rückweg vom Sportstudio Mainz, telefoniert Koch auch mit der Sportschau. Die Standpunkte in den heiklen Themen sind hinlänglich bekannt, es soll nun vor allem um die Person Rainer Kochs gehen, der ein Multifunktionär ist, obwohl er gerade diesen Begriff ablehnt. Er suggeriere, dass jemand immer mehr wolle, den Hals nicht voll kriege.

"Ein sehr, sehr schwerer Kampf"

Immer dabei, immer nah: Rainer Koch (l.) und Reinhard Rauball (r.) bei der Verkündung des Rücktritts von Wolfgang Niersbach (M.) als DFB-Präsident

Es sei "ein sehr, sehr schwerer Kampf" , so Koch, sich immer wieder gegen die Vorwürfe zur Wehr zu setzen. Die Vorwürfe sind auch seit Jahren bekannt: Koch ziehe die Strippen so, dass er immer bleibe, andere hingegen, die ihn hindern, werden aus dem Weg geräumt. Kochs Alleinstellungsmerkmal: Er will selbst nicht nach ganz oben, zumindest nicht allein.

Zweimal ist er - jeweils mit Reinhard Rauball an seiner Seite - Teil einer Doppelspitze gewesen, die übergangsweise nach einem Rücktritt eines Präsidenten den Verband geführt hat. Der "Wille, Menschen zusammenzuführen" , so Koch, sei sein Antrieb. Das gelte für seine Rolle als Funktionär wie auch als Richter. Er habe nie Anwalt werden wollen, um vermitteln zu können.

Aus dem Dorf in die große Stadt - und jeden Tag zurück

Rainer Koch ist 1958 in Kiel geboren. Drei Jahre später zieht die Familie in den Süden, weil der Vater dort eine Arbeitsstelle findet. Die Kochs leben in Poing, östlich von München. Rainer Koch pendelt aus dem "dörflichen Umfeld" in die große Stadt, macht sein Abitur auf einem humanistischen Gymnasium, seinen Doktor an der Ludwig-Maximilians-Universität.

"Zwei Dinge vielleicht ein bisschen anders"

Fußball spielt er von Kindesbeinen an. "Zwei Dinge sind vielleicht ein bisschen anders als bei anderen. Ich bin mit 16 Jahren schon Jugendtrainer geworden, mit 17 Jugendleiter" , sagt er. Dann habe er das aktive Spielen aufgegeben, weil er als Schiedsrichter vorangekommen sei. Das habe er dann auch "früh gestoppt" , weil er als Jurist vorangekommen sei.

Über die Sportgerichtsbarkeit ist der Vater einer Tochter zur Verbandsarbeit gekommen, seit 2004 steht er dem Bayerischen Fußballverband (BFV) vor, seit 2007 ist er "Vize" beim DFB. Fünf aktuelle Posten führt das Profil auf der Homepage des BFV für seinen Boss auf. Er ist ein Multifunktionär, auch wenn er das nicht gerne hört. Er hört gerne, und er sagt noch viel lieber: "Ich stehe nur für einen Teil des DFB, nämlich für das Amateurlager."

Stand: 10.05.2021, 15:21