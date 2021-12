Ralf Rangnick bei Manchester United vorgestellt

Ralf Rangnick ist am Freitag offiziell als neuer Trainer von Manchester United vorgestellt worden. Dabei sprach der 63 Jahre alte Schwabe darüber, wie er den Klub zurück an die Spitze führen will.