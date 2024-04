Nach Sieg bei Crystal Palace Manchester City erhöht Druck auf den FC Liverpool Stand: 06.04.2024 15:45 Uhr

Manchester City hält mit deutlichem Sieg bei Crystal Palace den englischen Meisterschafts-Dreikampf offen.

Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag (6.4.2024) in der Premier League mit 4:2 (1:1) bei Crystal Palace durch. Mit seinem 99. und 100. Tor für die Cityzens war Kevin De Bruyne (13./70.) der Spieler des Tages.

Zudem trafen Rico Lewis (47. Minute) und Erling Haaland (66.) für das Team von Trainer Pep Guardiola.

Manchester zieht mit Liverpool gleich

Die Südlondoner waren bereits in der dritten Minute durch den Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta in Führung gegangen. Doch am Ende stand trotz des späten Treffers von Odsonne Edouard (86.) die verdiente Niederlage für den früheren Bundesliga-Coach Oliver Glasner an der Seitenlinie der Eagles fest, weil im zweiten Durchgang City seine Dominanz ausspielte.

Manchester zog in der englischen Fußball-Meisterschaft nach Punkten (70) mit Tabellenführer FC Liverpool gleich, der aber ein Spiel weniger auf dem Konto hat. Jürgen Klopps Reds sind am Sonntag bei Manchester United gefordert.

Der Tabellendritte FC Arsenal (68), ebenfalls mit einer Partie weniger als City, könnte am Samstagabend (18.30 Uhr) mit einem Sieg bei Brighton & Hove Albion auf Platz eins springen.