Premier League, 7. Spieltag Man City patzt vor Leipzig-Duell - Havertz trifft bei Arsenal-Sieg Stand: 30.09.2023 18:14 Uhr

Englands Fußball-Meister Manchester City hat das frühe Aus im Ligapokal nicht gut weggesteckt. Das Team von Starcoach Pep Guardiola verlor nach sechs Liga-Erfolgen am Samstag (30.09.23) bei den Wolverhampton Wanderers mit 1:2 (0:1). Es droht der Verlust der Tabellenführung am Samstagabend an den FC Liverpool, der ab 18.30 Uhr bei Tottenham Hotspur gefordert ist.

Das Eigentor von Ruben Dias (13.) bescherte City den schlechtest möglichen Start ins Spiel. Der argentinische Weltmeister Julian Alvarez (58.) glich zwar aus, doch der frühere Hamburger und Leipziger Hee-Chan Hwang (66.) traf für die Wolves zum Sieg.

Havertz trifft erstmals für Arsenal

Nationalspieler Kai Havertz hat derweil beim 4:0 (2:0) des FC Arsenal beim AFC Bournemouth erstmals in der Liga für sein neues Team getroffen. Der Offensivspieler erzielte in der 53. Minute per Foulelfmeter das 3:0 für den Vizemeister. Die weiteren Tore für die Gunners markierten Bukayo Saka (17.), Martin Ødegaard (44.) und Ben White (90.+3). Arsenal konnte den Rückstand auf Manchester City auf einen Zähler verkürzen.

Rekordmeister Manchester United bleibt unterdessen in der Krise. Bayern Münchens Gruppengegner in der Champions League verlor gegen Crystal Palace mit 0:1 (0:1) und steht nur im Tabellen-Mittelfeld. Ohne den weiterhin angeschlagenen Nationalspieler Pascal Groß verlor Brighton & Hove Albion bei Aston Villa deutlich mit 1:6 (0:3). Ollie Watkins traf dabei dreifach (14./21./65.).