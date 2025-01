Premier League Nunez-Doppelpack in der Nachspielzeit lässt Liverpool jubeln Stand: 18.01.2025 17:58 Uhr

Der FC Liverpool hat es diesmal sehr spät gerichtet, aber er hat es wieder gerichtet. Der Premier-League-Tabellenführer gewann beim FC Brentford dank zwei später Tore von Darwin Nunez mit 2:0 (0:0).

In der ersten Minute der Nachspielzeit verwertete der Stürmer aus Uruguay eine flache Hereingabe von Trent Alexander-Arnold zur lang ersehnten Führung der "Reds", die zuvor schon eine Vielzahl an Chancen ausgelassen hatten. Zwei Minuten später vollendete Nunez auch noch einen Konter zum zweiten Treffer, der Liverpool nach zwei Unentschieden in den vergangenen beiden Premier-League-Spielen wieder einen Sieg bescherte.

In der Tabelle hat die Mannschaft von Trainer Arne Slot damit seinen Vorsprung auf den FC Arsenal wieder auf sieben Punkte ausgebaut. Die "Gunners" können zwar am Samstagabend mit einem Erfolg gegen Aston Villa wieder verkürzen, haben dann aber auch wieder ein Spiel mehr auf dem Konto.

Bournemouth düpiert Newcastle

Zuvor hatte AFC Bournemouth die Siegesserie von Newcastle beendet. Der zuvor neunmal hintereinander erfolgreiche Tabellenvierte kassierte im heimischen St. James' Park eine 1:4-Niederlage. Mann des Tages war Justin Kluivert, der die "Magpies" mit seinem Hattrick (6. Minute, 44., 90+2) fast im Alleingang erlegte. Bruno Guimaraes hatte zwischenzeitlich für Newcastle ausgeglichen. Milos Kerkez (90+6) traf zum 4:1-Endstand.

Die Gäste aus Bournemouth kletterten vorerst auf den sechsten Rang und setzten in Newcastle ihre Erfolgsserie fort: Das Team von Andoni Iraola blieb in der Premier League das zehnte Spiel in Folge ungeschlagen.