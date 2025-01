Premier League Man United gelingt Achtungserfolg in Liverpool Stand: 05.01.2025 19:28 Uhr

Manchester United hat in der Premier League dem überragenden Tabellenführer FC Liverpool auswärts ein Remis abgetrotzt. Zuvor war Manchester City der zweite Sieg in Folge gelungen. Der FC Arsenal und der FC Chelsea ließen Punkte liegen.

Lange hatte das Spitzenspiel und Prestigeduell zwischen den "Reds" und den "Red Devils" auf der Kippe gestanden, weil in Liverpool über Nacht plötzlich der Winter ausgebrochen war. Erst am Mittag, etwa fünf Stunden vor dem Anstoß, stand die Entscheidung, dass die ungewöhnlichen Schneemassen die Austragung der Partie nicht verhindern würden.

Martinez schockt Liverpool

Und dann wurde den Fans auch etwas dafür geboten, dass sie an diesem Tag eine etwas riskantere Anfahrt auf den Straßen Liverpools in Kauf nahmen. Die Gastgeber drückten von Anfang an aufs Tempo, vergaben aber beste Chancen - und wurden dafür eiskalt bestraft. Lisandro Martinez brachte Man United in der 52. Minute mit einem fulminanten Schuss unter die Latte in Führung.

Das Tor sorgte dafür, dass die Partie nochn mehr an Fahrt gewann und vor allem dafür, dass Liverpool einige Gänge hochschaltete. Und so hielt das 1:0 nur kurz, sieben Minuten später gelang Cody Gakpo mit einem Traumtor der Ausgleich (59.).

Salah sammelt den nächsten Scorerpunkt

Es dauerte dann nicht lange, bis die "Reds" nachlegen konnten. Nach einem klaren Handspiel von Mathijs de Ligt gab es Elfmeter und diese Chance ließ sich Mohamed Salah nicht nehmen (70.). Der Ägypter setzte damit eine beeindruckende Serie fort, am siebten Spieltag war er zum letzten Mal in einer Ligapartie nicht an einem Treffer direkt beteiligt.

Für einen Sieg reichte es aber nicht. Amad Diallo traf in der 80. Minute noch zum 2:2-Ausgleich - und danach hatte die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim sogar Möglichkeiten auf den Siegtreffer. Den gab es zwar nicht, aber nach drei Zu-Null-Pleiten in der Premier League war es dennoch ein sehr gelungener Nachmittag für United.

Und auch Liverpool, das ebenfalls noch mehrere Chancen auf das 3:2 vergab, dürfte nach einem begeisternden Fußballspiel nicht unzufrieden gewesen sein. Der Vorsprung an der Spitze beträgt weiter sechs Punkte.

City wieder in der Spur

Man City, die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola, setzte sich ohne Probleme 4:1 (2:0) gegen West Ham United mit Nationalstürmer Niclas Füllkrug durch, der dabei seinen erst zweiten Treffer für die chancenlosen Gäste erzielte. City liegt damit auf Platz sechs, der Rückstand zu Spitzenreiter FC Liverpool beträgt aber bereits zwölf Punkte. Zudem haben die "Reds" ein Spiel weniger absolviert.

Erling Haaland bejubelt seinen Treffer zusammen mit Josko Gvardiol und Savinho

In Manchester brachte ein Eigentor von Vladimir Coufal (10.) das Heimteam früh auf die Siegerstraße. Der norwegische Torgarant Erling Haaland erhöhte mit einem Doppelpack (42./55.), Phil Foden (58.) sorgte für das zwischenzeitliche 4:0. In der 71. Minute verkürzte dann Füllkrug, es war sein erster Treffer für West Ham seit Anfang Dezember.

Wieder kein Sieg für Chelsea, auch Arsenal nur remis

Im Kampf um die Champions-League-Plätze hat Man City allerdings aufgeholt. Denn der FC Arsenal patzte im Titelrennen. Der erste Verfolger von Liverpool spielte am Abend bei Brighton & Hove Albion nur 1:1 (1:0). Ohne den erkrankten Kai Havertz gingen die Gäste in Brighton durch Ethan Nwaneri (16.) in Führung, Joao Pedro (61.) sorgte mit seinem verwandelten Foulelfmeter für den Ausgleich für die Mannschaft von Teammanager Fabian Hürzeler.

Auch der FC Chelsea kam im Duell der Londoner Klubs bei Crystal Palace nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und blieb auch im vierten Ligaspiel nacheinander ohne Sieg. Cole Palmer (14.) traf zur Führung für Chelsea. In der Schlussphase verschärfte aber der frühere Mainzer Jean-Philippe Mateta (82.) mit seinem Treffer zum 1:1 die Ergebniskrise bei den Gästen.

Newcastle gewinnt auch in Tottenham

Newcastle United hat bei Tottenham Hotspur gewonnen und damit das fünfte Spiel nacheinander in der Premier League. Die "Magpies" setzten sich mit 2:1 im Norden Londons durch und hielten damit den engen Kontakt zu den Plätzen, die eine Qualifikation für die Champions League bedeuten. Die ersatzgeschwächten "Spurs" verloren hingegen schon das zehnte von nun 20 Saisonspielen.

Schon nach sechs Minuten stand es 1:1. Dominic Solanke hatte Tottenham, bei denen Timo Werner in der Startelf stand, in Führung geköpft (4.), Anthony Gordon glich zwei Minuten später aus.

Tuchel tourt durch Englands Stadien

Unter den gut 60.000 Zuschauern war auch Thomas Tuchel, der mit Beginn des Jahres seinen Job als englischer Nationaltrainer angetreten hatte. Noch vor der Pause sah Tuchel, wie der einst von ihm bei Borussia Dortmund verschmähte Alexander Isak die Gäste mit seinem bereits zwölften Saisontor in Führung brachte (38.) und für den Endstand sorgte. Tuchel sah dann auch später das Remis zwischen Brighton und Arsenal von der Tribüne aus.