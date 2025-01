Premier League Arsenal dreht Partie in Brentford - ohne Havertz Stand: 01.01.2025 20:33 Uhr

Der FC Arsenal hat das London-Duell gegen Brentford am Neujahrstag standesgemäß gewonnen. Kai Havertz musste kurzfristig passen.

Durch den 3:1 (1:1)-Sieg in Brentford bleibt Arsenal erster Verfolger des FC Liverpool, hat aber nach 19 Spieltagen in der englischen Premier League bereits sechs Punkte Rückstand und ein Spiel mehr ausgetragen als die Liverpooler. Gabriel Jesus (29.), Mikel Merino (50.) und Gabriel Martinelli (53.) drehten die Partie, nachdem Bryan Mbeumo (13.) Brentford früh in Führung gebracht hatte.

Nationalspieler Havertz stand krankheitsbedingt nicht im Kader des FC Arsenal. Havertz habe sich "nicht gut gefühlt", sagte Arsenal-Teammanager Mikel Arteta vor der Partie, auch "einigen anderen" gehe es ähnlich. Zugleich rotierte der Spanier Arteta angesichts der anstehenden Belastungen - der FC Arsenal bestreitet im Januar neun Spiele - ein wenig, Declan Rice etwa fand sich auf der Bank wieder.

Bei Brentford spielte der ehemalige U21-Nationalspieler Vitaly Janelt im Mittelfeld durch, Kevin Schade wurde in der 75. Minute eingewechselt.

Ödegaard mit folgenschwerem Fehlpass

Ein schlampiger Pass von Arsenal-Spielmacher Martin Ödegaard und ein passives Defensivverhalten der Londoner hatten Brentfords Mbeumo den Führungstreffer ermöglicht. Arsenal erhöhte in der Folge den Druck auf das Tor des früheren Freiburgers Mark Flekken. Der Niederländer konnte in der 29. Minute einen Fernschuss nur in die Mitte parieren, dort stand Gabriel Jesus und köpfte ein.

Nach dem Seitenwechsel machten die Gunners per Doppelschlag durch den spanischen Europameister Merino, bei dem Flekken nicht gut aussah, und Martinelli alles klar. Danach kontrollierte Arsenal das Geschehen.