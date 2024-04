Premier League Nachholspiele - nächster Akt im Fernduell Stand: 22.04.2024 22:53 Uhr

In der englischen Liga geht es Schlag auf Schlag. Die drei Titelanwärter sind unter der Woche in Nachholspielen gefordert - es ist der nächste Akt im Fernduell um die Meisterschaft.

Und die Partien haben es in sich. So muss der FC Arsenal am Dienstag (23.04.2024) im London-Derby gegen den FC Chelsea antreten, und der FC Liverpool muss einen Tag später im Merseyside-Derby beim FC FC Everton ran. Manchester City steht bei Brighton & Hove Albion am Donnerstag vor einer vermeintlich leichteren Aufgabe.

Man City in der besten Position

In der Tabelle liegt Arsenal mit 74 Punkten aktuell an der Spitze, punktgleich dahinter folgt Liverpool auf Platz zwei. Manchester City ist mit einem Punkt weniger Dritter, wird aber auch nach den Nachholspielen weiter eine Partie weniger absolviert haben. So ist das Team von Trainer Pep Guardiola im Titelendspurt in der besten Position.

Die drei Partien des 29. Spieltages mussten seinerzeit verlegt waren, weil Liverpool, Chelsea und Man City im FA-Cup-Viertelfinale antreten mussten.

Das Restprogramm der Titelanwärter FC Arsenal FC Liverpool Manchester City FC Chelsea (H) FC Everton (A) Brighton & Hove Albion (A) Tottenham Hotspur (A) West Ham United (A) Nottingham Forest (A) AFC Bournemouth (H) Tottenham Hotspur (H) Wolverhampton Wanderes (H) Manchester United (A) Aston Villa (A) FC Fulham (A) FC Everton (H) Wolverhampton Wanderes (H) Tottenham Hotspur (A) West Ham United (H)

"Spurs" das Zünglein an der Waage?

Die "Gunners" sind am Dienstag gegen die "Blues" gut beraten, punktemäßig vorzulegen. Denn für das Team von Mikel Arteta steht am Wochenende bei Tottenham Hotspur schon das nächste London-Derby an, zudem muss Arsenal im Titelendspurt auch noch zu Manchester United.

Auch Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben mit Tottenham und Aston Villa noch zwei Spitzenteams vor der Brust, Man City ist ebenfalls noch bei Tottenham gefordert, hat aber vom Papier her das leichteste Restprogramm. So könnten die "Spurs" im Dreikampf der Konkurrenten um die Meisterschaft das Zünglein an der Waage sein.

Man City seit 17 Spielen unbesiegt

Und wie ist die Form im Titelkampf? Der FC Arsenal hat die Pleite gegen Aston Villa gut verkraftet und sich am Wochenende mit einem Sieg in Wolverhampton zurückgemeldet. Auch der FC Liverpool ist nach der Niederlage gegen Crystal Palace nach dem jüngsten Sieg in Fulham wieder mittendrin.

Nutznießer der Patzer der Konkurrenten war aber Manchester City, das in der Liga seit 17 Spielen ungeschlagen ist.

Klopp: Intensive Saison für uns alle

Dass die "Skyblues" es selbst in der Hand haben, weiß auch Liverpools Trainer Jürgen Klopp. "Wir müssen versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen, um so viele Punkte wie möglich zu holen. Es ist eine intensive Saison für uns alle. Jeder braucht ab und zu Glück, jedes der drei Teams braucht das. Es wird also ein interessantes Rennen und ich freue mich, dass wir dabei sind und dass ich diesen Teil genieße" , sagte der zum Saisonende scheidende Coach.