Premier League Sieg gegen Luton - Man City legt im Titel-Dreikampf vor Stand: 13.04.2024 18:08 Uhr

Manchester City hat dank eines deutlichen Erfolges gegen Luton City vorerst die Tabellenführung in der englischen Premier League übernommen. Der FC Arsenal und FC Liverpool können am Sonntag (14.04.2024) nachziehen.

Der Titelverteidiger bezwang den Aufsteiger mit 5:1 (1:0) und hat nun 73 Punkte auf dem Konto. Die beiden Konkurrenten um die Meisterschaft stehen jeweils bei 71 Zählern. Arsenal kann gegen Aston Villa (17.30 Uhr) zurück an die Tabellenspitze springen, zuvor kann bereits Liverpool gegen Crystal Palace (15 Uhr) die Mannschaft von Pep Guardiola verdrängen.

Vier Tore in der letzten halben Stunde als Real-Einstimmung

Für die löste ein Eigentor von Lutons Daiki Hashioka schon in der zweiten Minuten den Knoten. Die "Citizens" spielten sich in der Folge zwar reihenweise Chancen heraus, verpassten es aber, die Partie schon in der ersten Halbzeit zu entscheiden. Das geschah dann nach über einer Stunde, als Mateo Kovacic (64.) und Erling Haaland per Elfmeter (76.) erhöhten. Nach dem Ehrentreffer von Ross Barkley (81.) sorgten Jeremy Doku (87.) und Josko Gvardiol (90.+3) für den Endstand.

Manchester konnte damit einen ungefährdeten und problemlosen Sieg einfahren - die perfekte Vorbereitung für das Rückspiel gegen Real Madrid. Am Mittwoch (17.04.2024) geht es im eigenen Stadion nach 3:3 im Bernabeu um das Weiterkommen in der Champions League.

Newcastle ärgert Tottenham

Einen herben Dämpfer im Kampf um die Königsklasse mussten die Tottenham Hotspur um Timo Werner einstecken. Die "Spurs" unterlagen am Samstagnachmittag deutlich bei Newcastle United. Alexander Isak (30./51.), Anthony Gordon (32.) und Fabian Schär (87.) sorgten für die 0:4-Niederlage des Teams von Ange Postecoglu, das so aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nur noch Fünfter hinter Aston Villa ist.