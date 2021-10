Saudi-Arabien vor Übernahme von Newcastle United

Saudi-Arabien missachtet grundlegende Menschenrechte

Mutmaßlich im Auftrag Saudi-Arabiens ermordert: der Journalist Jamal Kashoggi

Saudi-Arabien wird von einer streng konservativ islamischen Monarchie geführt, die grundlegenden Menschenrechte werden nicht geachtet. Es gibt keine Meinungsfreiheit, keine Religionsfreiheit, Frauen haben wenig Rechte, Homosexualität steht unter Strafe. Die Todesstrafe wurde alleine 2020 laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International 27 Mal vollstreckt.

Als Newcastle United 2020 erstmals Ziel einer Übernahme durch Saudi-Arabien war, wurde zudem der aus dem Königreich gesteuerte Mord an dem kritischen saudi-arabischen Journalisten Jamal Kashoggi thematisiert. Kritik am Regime steht de facto unter Strafe. Kashoggi wurde 2018 im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul von einem Killerkommando getötet. Kronprinz bin Salman wird eine direkte Beteiligung vorgeworfen, was er stets bestritt.

Premier League "prüft" neue Besitzer - aber nicht auf Menschenrechte

" Der Kauf des englischen Clubs wird vollzogen, um das angeschlagene Image aufzupolieren ", sagte Kashoggis Verlobte Hatice Cengiz 2020 in der Sportschau. " Falls er zustande kommen sollte, wäre das ein falscher Schritt, denn das würde bedeuten: Egal was passiert, wer Macht und Geld hat, kann alles unter den Teppich kehren. " Die Premier League unterband den Kauf damals - jedoch nicht wegen des Mordes oder anderer Menschenrechtsverletzungen, sondern wegen der TV-Bilder ihrer Spiele.

Neue Besitzer von Klubs werden von der Premier League in einem Verfahren überprüft. Sacha Deshmukh, Geschäftsführer des britischen Ablegers von Amnesty International, sagte: " Wir haben die Premier League aufgefordert, die Prüfung ihrer Besitzer und Direktoren dringend zu ändern und Menschenrechtsfragen ansprechen. " Der Begriff "Menschenrechte" tauche in dem Test nicht einmal auf. Eine Reaktion der Liga darauf liegt bislang nicht vor.

Entscheidend werden andere Themen sein: Bedingung der Liga ist, dass Newcastle nicht unter der Kontrolle des Staats Saudi-Arabien steht. Der Staatsfonds wäre zwar Mehrheitseigner des Klubs und damit auch Kronprinz bin Salman. Der BBC zufolge soll der Fonds aber als " vom Staat getrennt " betrachtet werden und die Übernahme demzufolge möglich sein.

Ein Großteil von Newcastles Fans würde wohl jeden nehmen

Unbeliebt: Newcastles bisheriger Klubbesitzer Mike Ashley

Unter den Fans von Newcastle United gibt es nur zaghafte Ablehnung gegen die potenziellen neuen Besitzer. Alle Bedenken werden von der freudigen Aussicht weggewischt, den bisherigen Klubchef loszuwerden. " Die Vorfreude und die Aufregung sind riesig, darauf haben wir 14 Jahre lang gewartet ", sagt Thomas Concannon, stellvertretender Vorsitzender der Fan-Organisation "Newcastle United Supporters Trust" im Gespräch mit der Sportschau.

Mike Ashley, ein englischer Geschäftsmann, hat sich bei den Anhängern in den 14 Jahren seiner Zeit als Besitzer von Newcastle United extrem unbeliebt gemacht. Der zentrale Vorwurf: Er habe notwendige Investitionen in die Mannschaft in das Stadion und in das Trainingsgelände unterlassen.

1927 war der Klub letztmals Meister, 1955 Pokalsieger. Gibt es Bedenken wegen der Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit den möglichen neuen Besitzern? " Wenn, dann sind sie minimal ", sagt Concannon. " Die breite Mehrheit der Fans ist gespannt, was die Zukunft nun sportlich bereit hält. "

Stand: 07.10.2021, 14:45