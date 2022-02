Robin Koch spielte mit Kopfverletzung - Spielergewerkschaft fordert neue Regeln

Fast 20 Minuten lang spielte Robin Koch für Leeds United weiter, nachdem er im Spiel gegen Manchester United (2:4) mit seinem Gegenspieler Scott McTominay zusammengeprallt war. In der 12. Minute lag Koch mit einer Platzwunde am Boden, anschließend kehrte er in das Spiel zurück und wurde erst in der 29. Minute offenbar benommen ausgewechselt.

Mit einer Gehirnerschütterung weiter Fußball zu spielen, kann im schlimmsten Fall Lebensgefahr bedeuten - nämlich dann, wenn es danach zu einem zweiten Schlag gegen den Kopf kommt. Die englische Spielergewerkschaft "Professional Footballers' Association" (PFA) teilte mit: "Die Verletzung von Robin Koch von Leeds United zeigt erneut, dass die aktuellen Protokolle für Gehirnerschütterungen im Fußball der Sicherheit der Spieler keine Priorität einräumen." Die Organisation stellte zudem Forderungen an das International Football Association Board (IFAB). Das IFAB ist das Gremium im Fußball, das die Regeln berät und beschließt.

Spielergewerkschaft: "Wir brauchen vorübergehende Auswechslungen"

Die PFA sprach sich deutlich für temporäre Auswechslungen aus. "Wir sehen immer wieder Spieler mit möglichen Verletzungen am Gehirn, die dann ausgewechselt werden, wenn sich die Symptome offensichtlich verschlimmern" , so die PFA. "Vorübergehende Auswechslungen würden eine Spielfortsetzung ermöglichen, ohne dass ein Team in Unterzahl spielen müsste. Zudem würde der Druck auf Spieler und das medizinische Personal verringert, eine schnelle Entscheidung zu treffen." Die PFA habe dem IFAB klar gemacht, das sie die temporären Wechsel befürworte, hieß es.

