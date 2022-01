Vorwurf Häusliche Gewalt - Manchester United suspendiert Mason Greenwood

Diese Maßnahme gelte "bis auf Weiteres", wie Manchester United laut mehrerer englischer Medien mitteilte. Der 20 Jahre alte Mann soll seine Freundin geschlagen und sexuell belästigt haben.

Die Frau veröffentlichte am Sonntagmorgen bei Instagram entsprechende Film-, Audio- und Fotoaufnahmen. Dort ist sie blutend sowie mit Hämatomen an Armen und Beinen zu sehen. Dazu schrieb sie: "An alle, die wissen wollen, was Mason Greenwood mir antut." Die Beiträge waren wenig später nicht mehr abrufbar.

Polizei will "Umstände ermitteln"

Die Polizei in Manchester sagte, sie laut "Guardian", dass ihr die "Bilder und Videos bekannt sind, die in den sozialen Medien kursieren". Die Ermittlungen der Umstände seien "im Gange".

Zuvor hatte der Klub von Trainer Ralf Rangnick mitgeteilt, dass der Klub die Aufnahmen und die Anschuldigungen kenne. "Wir werden keinen weiteren Kommentar abgeben, bis der Sachverhalt feststeht. Manchester United duldet keinerlei Gewalt." Es folgte der Ausschluss Greenwoods vom Spiel- und Trainingsbetrieb.

Greenwood hat in der Premier League in dieser Saison in bisher 18 Spielen fünf Tore für United erzielt, in der Champions League kam er vier Mal zum Einsatz (ein Treffer). Bislang absolvierte er ein Spiel für Englands Nationalmannschaft.

nch/dpa | Stand: 30.01.2022, 17:53