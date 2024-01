Premier League Magischer Salah erlöst Liverpool gegen Newcastle Stand: 01.01.2024 22:58 Uhr

Der FC Liverpool bleibt nach einem Sieg gegen Newcastle United das Maß aller Dinge in der englischen Premier League. Nach unzählig vielen vergebenen Chancen musste es am Montag (01.01.2023) beim 4:2 (0:0) wieder mal Mohamed Salah richten.

So sehr die "Reds" nach der mehr als enttäuschenden Vorsaison wieder zu alter Klasse zurückgefunden haben, zeigten sie in der ersten Halbzeit zum wiederholten Male, welche große Schwäche sie nach wie vor haben. Liverpool dominerte die Partie, spielte sich in der ersten Halbzeit massenweise Chancen heraus, aber zeigte Nerven vor dem gegnerischen Tor. Egal, wie groß die Gelegenheit auch war - das Team von Trainer Jürgen Klopp ließ sie aus.

Liverpool scheitert an sich und Dubravka

Die erste Großchance vergab der von Mohamed Salah in Szene gesetzte Darwin Nunez, der aus kurzer Distanz an Martin Dubravka scheiterte (12.). Dann parierte der Newcastle-Torhüter auch noch einen Elfmeter von Salah (23.), der im fünften Versuch erstmals in dieser Saison vom Punkt scheiterte und sein 150. Tor in der Premier League verpasste.

Später lief Nunez völlig frei auf Dubravka zu, der wieder hielt (36.), dann hatte Trent Alexander-Arnold mit einem Kunstschuss von der Grundlinie Pech, dass er nur den Pfosten traf (39.). Und das war nur ein kurzer Auszug der langen Liste an herausragenden Möglichkeiten für Liverpool.

Salah trifft, Isak kontert

Kaum waren die beiden Teams zurück auf dem Platz, ging das Spiel zunächst wieder nur in die Richtung des Tores der Gäste - und diesmal traf Liverpool es auch. Luis Diaz leitete mit einer herausragenden Aktion ein, nach der Nunez nur noch auf Salah querlegen musste, der den Ball ins leere Tor schob und doch noch seinen Jubiläumstreffer erzielte (49.).

Einzig Dubravka verhinderte im Anschluss, dass die Partie frühzeitig entschieden wurde. Erst rettete der Torhüter aus kurzer Distanz gegen Salah, wenige Sekunden später dann auch noch zweimal gegen Nunez (alles 52.). Und dann gab es die ganz kalte Dusche für Liverpool. Anthony Gordon setzte sich über die linke Seite durch und steckte auf Alexander Isak durch, der das "Anfield" mit seinem Ausgleich zum Schweigen brachte (54.).

Geniale Momente von Salah

Das Spiel startete gewissermaßen wieder bei Null und führte sich so fort wie vor den beiden Treffern. Nunez vergab per Kopf seine nächste hochkarätige Chance (64.), dann war Dubravka gegen Salah zum wiederholten Male zur Stelle (65.), gegen Ryan Gravenberch verhinderte er aus elf Metern mit einer Glanzparade die erneute Führung der "Reds" (69.).

Auf der Linie war der Torhüter einfach nicht zu bezwingen, doch dem Klopp-Team gelang es, ihn wieder einmal auszuspielen und einen Spieler vor das leere Tor zu bringen. Salah mit einem tollen Pass auf Diogo Jota, der den Ball an Dubravka vorbei für Curtis Jones auflegte - die Erlösung und 2:1-Führung für die Gastgeber (74.). Und dann entschied der nächste Geniestreich von Salah die Partie. Mit dem Außenrist flankte der beste Vorlagengeber des Jahres 2023 auf Cody Gakpo, der aus kurzer Distanz für Liverpool erhöhte (78.).

Elfmeter erstickt kurze Newcastle-Hoffnung

Doch dann kam doch nochmal kurzzeitig Spannung auf. Nach einer Ecke erzielte Sven Botman mit einem wuchtigen Kopfball den Anschlusstreffer der "Magpies" (82.). Zwei Minuten später fällte Dubravka jedoch den allein auf ihn zustürmenden Jota und verursachte den zweiten Strafstoß des Tages - und den verwandelte Salah in diesem Fall (86.).

Diesmal geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr. Durch den konnte Tabellenführer Liverpool seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf Aston Villa behaupten, dahinter rangiert nun Manchester City mit fünf Zähler Rückstand bei noch einem ausstehenden Nachholspiel. Der FC Arsenal ist punktgleich hinter den "Citizens".