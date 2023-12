19-jähriger Argentinier Manchesters Garnacho - Lichtblick in schwierigen Zeiten Stand: 29.12.2023 12:10 Uhr

Manchester United erlebt im zweiten Jahr unter Trainer Erik Ten Hag eine schwierige Saison. Aber: Jungstar Alejandro Garnacho macht Hoffnung. Er trägt ein ganzes Team auf seinen Schultern - mit gerade einmal 19 Jahren.

Von Marco Schyns

Es lief die 48. Spielminute, als die Fans im Old Trafford noch einen Treffer bejubelten, der wenige Augenblicke später zurückgenommen werden sollte. Manchester United hatte gerade das 1:2 gegen Aston Villa erzielt und schöpfte kurzzeitig wieder Hoffnung an diesem bis dahin ernüchterndem Boxing Day (26.12.23). Der Nicht-Torschütze: Alejandro Garnacho. Er hatte diesen wegen Abseits nicht gegebenen Treffer selbst eingeleitet. Enttäuschung war ihm danach nicht anzumerken. Stattdessen kämpfte er weiter - und belohnte sich.

Zehn Minuten später traf Garnacho nach Vorarbeit von Marcus Rashford dann nochmal. Diesmal zählte der Treffer. Wieder hatte er die Aktion selbst initiiert. Dass sein Schuss zum 2:2-Ausgleich wiederum gut zehn Minuten später abgefälscht wurde, könnte man angesichts des quirrligen und kämpferischen Auftritts von Garnacho an diesem Abend als hart erarbeitetes Glück bezeichnen.

Spektakuläres Fallrückzieher-Tor gegen Everton

Das hatte er bei seinem spektakulären Fallrückzieher-Tor Ende November gegen den FC Everton nicht gebraucht. Experten auf der Insel waren sich einig: Es ist das Tor des Jahres. Und er hat ihn genauso auch machen wollen.

Alejandro Garnacho Ferreyra, 19 Jahre jung, Argentinier, ist wegen genau dieser Momente der Lichtblick in einer ansonsten schwierigen Saison des englischen Rekordmeisters. Dass man sie Ende des Jahres 2023 nicht als katastrophal bezeichnet, liegt zu großen Teilen an Garnacho. Vor dem Rückrundenauftakt am Samstag (30.12.23) gegen Nottingham Forest steht United, mit negativem Torverhältnis wohlgemerkt, auf Rang sieben - neun Punkte hinter der Spitze.

Saß Garnacho zu Beginn der Saison noch häufig auf der Bank, stand er seit Anfang November in jedem Pflichtspiel in der Startelf - meist auf Linksaußen. Bei seinem ersten Doppelpack überhaupt am Dienstagabend wechselte er auf die rechte Außenbahn.

In Madrid geboren, aber argentinischer Nationalspieler

Rechts oder links, dribbelstark, pfeilschnell und mit einem guten Spielverständnis - es sind Attribute, die Garnacho auszeichnen. Ralf Rangnick war es, der diese Fähigkeiten im Frühjahr 2022 in der U18 von Manchester United entdeckt hat und Garnacho im April 2022 zu seinem Profidebüt (gegen Chelsea) verholfen hat. In der vergangenen Saison, der ersten unter Erik den Hag, zeigte sich ein ähnliches Bild wie zuletzt: Zunächst acht Mal ohne Einsatz im Kader, dann ab November bei quasi jedem Spiel dabei - mit Ausnahme einer Knöchelverletzung im Frühjahr diesen Jahres.

Inzwischen hat der in Madrid geborene Argentinier auch sein Debüt für die Nationalmannschaft gegeben. Die Entscheidung pro Argentinien, dem Heimatland seiner Mutter, fiel spät: Bis 2021, damals war er gerade von Atletico Madrid in die Akademie zu Manchester United gewechselt, lief Garnacho für die U18 von Spanien auf.

Cristiano Ronaldo als großes Idol

Sein großes Idol - und das verwundert angesichts seiner Spielweise wenig - ist aber Cristiano Ronaldo, nicht etwa Nationalmannschaftskollege Lionel Messi. Seinen Fallrückzieher-Treffer bejubelte er jüngst im unverkennbaren Stil des Portugiesen. Da passt es ganz gut zur Geschichte, dass die Fans im Old Trafford den vor über 15 Jahren für Ronaldo initiierten Song "Viva Ronaldo" bei gleichem Text und gleicher Melodie zu "Viva Garnacho" umgedichtet haben.

ManUnited-Coach Erik ten Hag (r.) mit Alejandro Garnacho

Ob der 19-Jährige einen ähnlichen Weg gehen kann wie sein großes Idol? Fred, ehemaliger Teamkollege bei Manchester United, glaubt ja: "Er wird mit Sicherheit einer der besten Spieler der Welt sein." Voraussetzung dafür ist, dass er einen Trainer an seiner Seite hat, der ihn ebenso beschützt, wie es Sir Alex Ferguson seinerzeit mit Cristiano Ronaldo gemacht hat. Das sportliche Talent bringt er mit, aber auch Garnacho ist nicht ohne Schwächen: In vielen Aktionen überfordert er sich selbst, der Blick zum Mitspieler fehlt ihm auch manchmal. Und trotz der Tore zuletzt: Beim Abschluss ist noch Luft nach oben.

"Einer der besten Tage meines Lebens"

Als er kürzlich im Champions-League-Auswärtsspiel in Istanbul traf, zurecht gerne als "Hexenkessel" bezeichnet, jubelte Garnacho provozierend mit Händen hinter beiden Ohren vor der Galatasaray-Fankurve. Erst Kapitän Bruno Fernandes, der zu ihm gesprintet war und seine Hände regelrecht runterschlug, ließ er ab. Garnacho will polarisieren, er will vorangehen und sein Können unter Beweis stellen.

Manchester United kann davon, vor allem in der Phase, in der sich der Klub aktuell befindet, nur profitieren. Auch wenn es angesichts von gestandenden Superstars wie Fernandes, Rashford oder Christian Eriksen durchaus bedenklich ist, wenn ein 19-Jähriger eine ganze Mannschaft auf seinen Schultern trägt.

So geschehen am Boxing Day, als Garnacho drei, respektive zwei Treffer binnen gut 20 Minuten erzielte - beim Stand von 0:2 zur Pause. Dass er später erst mit Krämpfen auf dem Platz lag und dann unter Applaus der Fans ausgwechselst wurde, unterstreicht, welche Energieleistung dafür notwendig war. Sie hat zum Erfolg verholen: Rasmus Hojlund traf zehn Minuten vor dem Ende zum 3:2-Sieg. Auch deswegen war es für Garnacho "einer der besten Tage meines Lebens", wie er anschließend sagte.