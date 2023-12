Nach elfeinhalb Jahren Lloris verlässt Tottenham Richtung Los Angeles Stand: 30.12.2023 21:59 Uhr

Elfeinhalb Jahre, 447 Pflichtspiele - und nun ein Abschied: Hugo Lloris spielt nicht länger für Tottenham, er spielt künftig für den Los Angeles FC.

Hugo Lloris wechselt von den Tottenham Hotspur zum Los Angeles FC in die USA. Das bestätigten beide Klubs am Samstagabend (30.12.2023). Er erhält bei seinem neuen Verein einen Einjahresvertrag mit Option für die Spielzeiten 2025 und 2026.

Der LAFC hat passend dazu in sozialen Netzwerken ein Video veröffentlich. Es zeigt Lloris, wie er hechtet, übergreift und sehr oft Bälle hält, manchmal auch solche, die unhaltbar wirken. Dazu schrieb der Klub: " "Wir sind in guten Händen."

Abschied nach elfeinhalb Jahren

Der Franzose Lloris, 37, war im Sommer 2012 von Olympique Lyon nach London in die englische Premier League gewechselt. Für die "Spurs" hatte er seitdem 447 Pflichtspiele absolviert, das wahrscheinlich wichtigste war eine Überraschung und endete mit einer Enttäuschung: Mit starken Paraden hatte Lloris Anteil daran, dass Tottenham 2019 ins Champions-League-Finale einzug. Doch das Finale gewann der FC Liverpool.

Lloris galt lange als guter Torhüter, in seinen besten Zeiten war er ein ziemlich guter. Zu beobachten war das in der Premier League, aber auch in Frankreichs Nationalmannschaft, für die er von 2008 bis Ende 2022 145 Länderspielte absolvierte, mit der er einmal Weltmeister wurde und zuletzt bei der Endrunde in Katar erst im Finale an Argentinien scheiterte.

Doch ein Torhüter vom Format eines Manuel Neuer war er nicht. Und die besten Zeiten von Hugo Lloris liegen ein wenig zurück. Bei Tottenham hatte er in dieser Saison unter dem neuen Trainer Ange Postecoglou sogar den Status als Nummer eins verloren.

Ein Weltmeister-Torhüter in der MLS

Auch deshalb verlässt Lloris London ein halbes Jahr vor Vertragsende in Richtung USA. Die Saison in der Major League Soccer beginnt am 24. Februar 2024 mit dem Spiel von Lionel Messis Inter Miami gegen Real Salt Lake. Der LAFC wurde im vergangenen Jahr Champion und scheiterte in diesem Jahr erst im Finale an Columbus Crew.