Fußball | Nations League

Deschamps triumphiert auch gegen Zidanes Schatten

Von Christian Hornung

Didier Deschamps ballt die Fäuste, die Goldmedaille baumelt um die Brust, er klatscht in Richtung Fankurve, streckt beide Daumen hoch und lässt sich feiern - so schnell hat sich all die harsche Kritik der vergangenen drei Monate in blau-weißen Konfettiregen aufgelöst.