Yannick Carrasco brachte Belgien in der 37. Minute in Führung, noch vor der Pause erhöhte Romelu Lukaku mit einem Traumtor (41.). Karim Benzema gelang eine gute Viertelstunde nach Wiederbeginn der Anschlusstreffer, ehe Kylian Mbappé per Strafstoß den Ausgleich erzielen konnte (69.). Den umjubelten Schlusspunkt setzte Theo Hernandez, der jüngere Bruder von Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez (90.). "Niemand hat zur Halbzeit geglaubt, dass es noch möglich ist. Das kann ich bei dem Spielstand nachvollziehen, aber wir waren hier, um alles auf dem Platz zu lassen und ins Finale einzuziehen" , sagte Trainer Didier Deschamps beim TV-Sender TF1.

Schon in der vierten Minute bereitete Lukaku fast das 1:0 für die Gastgeber vor: Wuchtig setzte sich der Angreifer auf der rechten Seite durch und passte den Ball scharf nach innen. Jules Koundé in der Innenverteidigung hatte Schwierigkeiten mit der Hereingabe, da stand Kevin de Bruyne plötzlich völlig frei. Aber Hugo Lloris im Kasten der Franzosen lenkte den Ball mit einem Blitzreflex an den Pfosten.

" Les Bleus " umständlich

Frankreich agierte vor allem im Angriff ineffizient und umständlich: Mbappé tauchte zweimal im Strafraum der Gastgeber auf, beim ersten Mal überholte er dank seiner schier unglaublichen Geschwindigkeit den Ball, beim zweiten Mal schoss er aus zentraler Position zu schwach und zu zentral auf Keeper Thibault Courtois (24.). Aber während der ersten 45 Minuten gab es nichts, was die - jeder für sich - herausragenden Stürmer Antoine Griezmann, Benzema und Mbappé verband.