Champions League Real Madrid gegen Manchester City - Remis im Duell der Alpha-Teams Stand: 09.05.2023 23:04 Uhr

Manchester City hat am Dienstag (09.05.23) im Halbfinal-Duell der Alpha-Teams Real Madrid ein 1:1 (1:1)-Unentschieden abgerungen. Man City wirkte dominant, aber Real behielt die Ruhe. Erst traf Vini Jr., dann schlug Kevin de Bruyne zurück.

Vinicius Jr. bewerkstelligte mit einem platzierten Fernschuss das 1:0 (36.), als Manchester aus seiner anfänglichen Überlegenheit nichts Zählbares machte. Überraschenderweise schaffte dies auch Erling Haalandnicht, der norwegische Rekordtorschütze der englischen Premier League war während des gesamten Spiels beinahe gänzlich abgemeldet. Aber Kevin de Bruyne schlug zu: Ein strammer Flachschuss - ebenfalls verdeckt - schlug unhaltbar ein (67.).

Man City mit furiosem Auftakt

Pep Guardiolas Matchplan war schnell enträtselt: ohne Schnörkel nach vorne! Die Truppe um Kapitän Ilkay Gündogan machte sich entsprechend an die Arbeit.

In der ersten Viertelstunde spielte nur ein Team: Kevin de Bruyne eröffnete das Feuerwerk, das ab Minute acht auf Real-Keeper Thibaut Coutois angefeuert wurde. Wenig später war es Rodri, dann auch einmal der bis dato gut abgemeldete Erling Haaland, der kurz danach es per Kopf probierte. Immer war der Belgier im Kasten der Madrilenen der Sieger, deren Torabschlüsse zwar zielgerichtet, dennoch aber auch wenig hochkarätig waren.

Ungenauigkeiten machen Real stärker

Erst in der 18. Minute näherte sich Real dem Tor der Gäste aus England: Rodrygo schickte Benzema steil, doch Ederson im Tor von City war wachsam.

Real wurde langsam stärker, auch weil sich bei Manchester Fehler in den Spielaufbau einschlichen. Plötzlich waren bei den Briten ungenaue Zuspiele im Mittelfeld zu sehen, schlimmer aber waren teils katastrophale Fehler vor der eigenen Abwehr: Rodri ließ sich von Vini Jr. den Ball abluchsen, der mit einem Präzisionspass von links Benzema anspielte, Innenverteidiger Ruben Dias aber im letzten Moment vor dem Tormonster klärte. Dann leistete sich Jack Grealish einen Schnitzer, der aber in keiner Tormöglichkeit für die Gastgeber mündete. Dennoch: Die zuerst gezeigte komplette Kontrolle der Partie kam Man City abhanden, Real wurde immer stärker.

Dann die inzwischen nicht unverdiente, dennoch aber auch etwas überraschende Führung für Real Madrid: Linksverteidiger Eduardo Camavinga preschte mit einem beherzten Antritt halblinks nach vorne, sein Zuspiel auf Vini Jr. in die Mitte war perfekt. Der Brasilianer zog mit ein paar Schritten in die Mitte und schoss aus etwa 17 Metern verdeckt ab. Vini Jr. zielte mit rechts links ins Tor, Ederson streckte sich, war aber machtlos.

Citys Hoffnungen auf Haaland, aber Real mit Schachzug

Die Hoffnungen von Manchester City ruhten natürlich auf Haaland, der mit 35 Toren in der aktuellen Premier-League-Saison einen neuen Rekord aufstellte. Doch Carlo Ancelotti, die lebende Legende auf dem Trainerstuhl von Real Madrid, ließ Kapitän Toni Kroos als Abräumer vor der eigenen Vierkette spielen - und Haalands Laufwege waren versperrt.

City kam motiviert aus der Kabine und spielte zu Beginn von Spielabschnitt zwei munter nach vorne. Doch wieder verpuffte alle Energie, und Real kam zurück in die Partie. Doch genau, als die Zuschauer im berühmten Stadion Santiago Bernabeu auf den zweiten Treffer der "Königlichen" warteten, schlug de Bruyne zu: Aufgelegt von Gündogan drosch der Belgier den Ball flach unhaltbar mit seinen Landsmann ins Tor zum Ausgleich für Manchester City.

In der Folge war es wieder ausschließlich Real, das auf den Siegtreffer spielte. Doch Benzema scheiterte mit einem Kopfball aus abseitsverdächtiger Positon einmal mehr an Courtois, David Alaba schnibbelte einen Freistoß aus halbrechter Position über den Kasten, auch der eingewechselte Tchouameni schoss aus der Distanz drüber.

Gelb für Kroos - und Ancelotti

In der engagiert geführten Partie gab es einige Scharmützel - allen voran zwischen Jack Grealish und Dani Carvajal. Doch der umsichtige portugiesische Schiedsrichter Artur Soares Dias beließ es bei Ermahnungen. Als aber Toni Kroos in seiner Funktion als "Staubsauger" Ilkay Gündogan heftig abräumte, zog der Unparteiische den gelben Karton - ein ungewohntes Bild angesichts des lange Jahre sehr körperlosen Spiels des Deutschen.



Madrids Trainer Carlo Ancelotti bekommt die gelbe Karte

Wenig später traf es auch den "Mister", Coach Carlo Ancelotti: Wegen zu heftigen Reklamierens sah auch der Italiener Gelb - eine absolute Seltenheit bei dem für seine Abgeklärtheit berühmten Trainer.

An Ende trennten sich die beiden Alpha-Teams unentschieden, die Entscheidung um den Einzug ins Finale fällt in Manchester am Mittwoch kommender Woche. Guardiolas Team ist gewarnt: Vor einem Jahr verlor City das Rückspiel im Rückspiel nach Verlängerung.