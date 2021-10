Für die Galavorstellung der Spanier sorgten in der ersten Halbzeit Mikel Oyarzabal, der zweimal über die linke Seite vorbereitete, und Ferran Torres, der Oyarzabals präzise Flanken zweimal geschickt und erfolgreich abnahm: ein Treffer mit dem Fuß (18.), der zweite mit dem Kopf (45. +1). Kurz vor dem zweiten Treffer schickte sich Italiens Kapitän Leonardo Bonucci dank der zweiten überflüssigen gelben Karte gewissermaßen selbst vom Platz.

In der 83. Minute machte es Federico Chiesa nach einem perfekt ausgespielten Konter noch einmal spannend, als er den eingewechselten Lorenzo Pellegrini bediente, der zum 1:2 verkürzen konnte. Die Niederlage der Squadra Azzurra war die erste Niederlage seit 37 Partien und seit drei Jahren.

Italien beginnt mit viel Druck und hohem Pressing

Die erste Chance der Partie gehörte den Italienern, die in den ersten zehn Minuten gleich mit hohem Pressing spielten: Federico Chiesa schloss flach aus gut 20 Metern ab, Unai Simón klärte problemlos. Doch die Spanier überstanden diese Druckphase unbeschadet und kamen ihrerseits in der 13. Minute erstmals gefährlich vor den Kasten Italiens. Von Beginn an war von einem ungeliebten Titel, der dem Sieg in der Nations League häufig angedichtet wird, auf beiden Seiten nichts zu spüren.