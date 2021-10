Dabei war Enrique für seine Entscheidung, Gavi nicht nur aus dem Hut zu zaubern, sondern auch noch in die Startelf zu beordern, harsch kritisiert worden - vor allem von den Madrider Medien. Denn ein Spieler von Real stand nicht auf dem Platz. "Gavi ist eine Maschine" , titelte "Marca" nach dem Spiel: "In San Siro brachte der Junge all diese kritischen Stimmen zum Schweigen und verwandelte sie in Lob. Und jetzt wird es niemand wagen, über seine Anwesenheit in 'La Roja' zu sprechen."

Karriere wie im Fußball-Märchen

Seine Geschichte liest sich wie eines der viel zitierten Fußball-Märchen. Vor dem Anpfiff in San Siro hatte Gavi erst sieben Spiele als Fußballprofi gemacht, in der spanischen Liga stand er gerade mal 275 Minuten auf dem Platz. Ende August, kurz nach seinem 17. Geburtstag, feierte er gegen den FC Getafe sein Debüt – und das wohl nur, weil der FC Barcelona wegen großer finanzieller Probleme in diesem Jahr vor allem auf die eigene Jugend setzen muss. Was die Nationalmannschaft angeht, hatte er zuvor nur Spiele für diverse Jugend-Auswahlen gemacht.

Stammplatz beim FC Barcelona

Begonnen hat seine Karriere in der Jugend von Betis Sevilla. 2015 wechselte er im Alter von elf Jahren in die Jugendakademie des FC Barcelona. In La Masia trumpfte er groß auf und machte schon als 16-Jähriger Spiele in der drittklassigen Liga für Barcelonas zweite Mannschaft.

In diesem Sommer dann beorderte ihn Trainer Ronald Koeman zu den Profis. Zu Beginn saß er auf der Bank, doch zuletzt stand er dreimal in Serie in der Startelf der Katalanen.

Gavi schon als neuer Xavi gehandelt

Nicht wenige trauen Gavi eine ähnlich große Karriere wie dem ehemaligen Mittelfeldregisseur Xavi zu. In der Nationalmannschaft könnte er bald schon im Mittelfeld zum Anführer einer neuen "goldenen Generation" werden.

Yéremi vom FC Villarreal und Ferran Torres von Manchester City, der gegen Italien beide Tore erzielte, sind weitere ganz große Hoffnungsträger – genau wie Leipzigs Dani Olmo, Pedri und Ansu Fati vom FC Barcelona oder Tottenhams Bryan Gil und Brais Méndez von Celta Vigo.

Der Gewinn der Nations League im Finale gegen Frankreich wäre für Spanien nach dem EM-Halbfinale der nächste große Schritt für die "jungen Wilden". Und wenn die – allen voran Gavi – so weitermachen, dann fährt Spanien 2022 als einer der ganz großen Favoriten zur Weltmeisterschaft nach Katar.

Stand: 08.10.2021, 11:38