Saelemaekers, Batshuayi, Carrasco - und immer wieder Aluminium

Es lief die 25. Minute, als Michy Batshuayi Alexis Saelemaekers bediente und der Mittelfeldspieler des AC Milan den Ball aus elf Metern ans Lattenkreuz schlenzte. In der 60. Minute schoss dann Batshuayi aus spitzem Winkel an die Latte. Und kurz vor Schluss scheiterte auch noch Yannick Carrasco mit einem Schuss vom Sechzehnmeterraum am rechten Pfosten (81.).