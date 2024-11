Nations League Kroatien und Dänemark im Viertelfinale mögliche DFB-Gegner Stand: 18.11.2024 22:46 Uhr

Kroatien und Dänemark haben das Viertelfinale der Nations League erreicht und sind dort mögliche Gegner des deutschen Teams.

Das Viertelfinale der Nations League ist komplett. Neben den Gruppensiegern Portugal, Frankreich, Deutschland und Spanien sind Kroatien, Italien, Niederlande und Dänemark als Gruppenzweite dabei. Die Begegnungen im Viertelfinale werden am Freitag ausgelost.

Gruppe A1: Kroatien holt Platz zwei und kommt weiter

Kroatien geriet in Split gegen den souveränen Gruppensieger Portugal zunächst in Rückstand, João Félix traf in der 33. Minute. In der zweiten Hälfte sorgte Joško Gvardiol für den Ausgleich (66.). Mit dem 1:1 qualifizierte sich Kroatien als Gruppenzweiter für das Viertelfinale der Nations League und ist neben Italien und Dänemark ein möglicher Gegner der deutschen Nationalmannschaft.

Schottland hätte bei einer Niederlage Kroatiens noch eine Chance auf Platz zwei gehabt. So reichte der 2:1-Sieg in Warschau gegen Polen aber nicht. Die Schotten verhinderten damit aber den Abstieg in Liga B, der nun Polen trifft. Schottland spielt Relegation gegen ein Team aus Liga B. John McGinn hatte Schottland in Führung gebracht (3.), Kamil Piątkowski glich aus (59.). Andy Robertson erzielte den Siegtreffer für Schottland (90.+3).

Gruppe A4: Dänemark mit Nullnummer ins Viertelfinale

Serbien und Dänemark spielten in Belgrad in einem direkten Duell den zweiten Platz hinter Spanien aus. Dänemark genügte ein Unentschieden - und dazu kam es mit dem 0:0. Dänemark ist ein möglicher Gegner der deutschen Mannschaft.

Spanien war schon vor dem 3:2 gegen die Schweiz souveräner Gruppensieger. Pedri scheiterte mit einem Elfmeter an Torwart Yvon Mvogo, aber Yeremy Pino traf im Nachsetzen (32.). Joel Monteiro glich für die Schweiz aus (63.), Bryan Gil erzielte Spaniens 2:1 (68.). Andi Zeqiri traf vom Punkt zum 2:2 für die Schweiz (85.), Bryan Zaragoza erzielte das Siegtor ebenfalls per Strafstoß (90.+3).

Gruppe C2: Kosovo und Rumänien mit Siegen nach dem Skandal

Sowohl der Kosovo (1:0 gegen Litauen) als auch Rumänien (4:1 auf Zypern) haben ihre Spieler nach dem Skandal von Bukarest gewonnen. Nach jetzigem Stand ist Rumänien Sieger der Gruppe C2 und würde in Liga B aufsteigen, Kosovo wäre Tabellenzweiter und stünde in den Playoffs. Daran könnte sich etwas ändern, wenn die UEFA das Spiel zwischen den beiden Teams für Kosovo werten sollte. Kosovos Spieler hatten den Platz verlassen, da sie sich von pro-serbischen Rufen diskriminiert fühlten. Litauen steigt ab, Zypern muss in die Abstiegsrelegation.

Gruppe C3: Nordirland steigt auf, Luxemburg ab

In der Gruppe C3 hat Nordirland durch ein 2:2 gegen Luxemburg den Aufstieg klar gemacht, Luxemburg muss runter in Liga D. Bulgarien bleibt durch ein 1:1 gegen Belarus Zweiter und kann in der Relegation auf den Aufstieg hoffen, Belarus könnte noch absteigen.

Gruppe D2: San Marino mit dem nächsten Wunder

San Marino gewann nach 0:1-Rückstand noch mit 3:1 in Liechtenstein, überholte in der Tabelle noch Gibraltar und steigt damit in Liga C auf. Es ist der zweite Sieg in einem Pflichtspiel für San Marino. Gibraltar kann in der Relegation auf mehr hoffen.