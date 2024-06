DFB vor dem Spiel gegen die Ukraine Groß für Kroos, Anton statt Rüdiger Stand: 02.06.2024 18:43 Uhr

Das erste Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die EM steht an. Gegen die Ukraine werden Pascal Groß und Waldemar Anton die beiden Profis von Real Madrid ersetzen, die als Sieger der Champions League nachreisen werden.

Julian Nagelsmann wollte „nicht alles verraten“, aber zumindest die wichtigsten Fragen klärte er doch. So wird Waldemar Anton am Montag (03.06.2024) gegen die Ukraine statt Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung spielen. Toni Kroos, der genau wie Rüdiger nach dem Gewinn der Champions League mit Real Madrid erst am Dienstag zur deutschen Nationalmannschaft stößt, wird im defensiven Mittelfeld von Pascal Groß ersetzt werden.

„Er ist viel zu lange unter dem Radar geflogen“, lobte Nagelsmann den Profi von Brighton & Hove Albion, der am Sonntag sagte, dass er sicher einen „speziellen Weg“ gegangen sei.

Bundesliga-Stationen in Hoffenheim und Ingolstadt

Dieser Weg führte ihn über die Bundesligastationen TSG Hoffenheim und FC Ingolstadt 04 in die Premier League zu einem Klub, der dafür bekannt ist, bei seinem Scouting sehr viel Wert auf Datenmaterial zu legen. Über gute Leistungen bei Brighton, das in der vergangenen Saison erstmals in einem europäischen Wettbewerb spielte (Europa League), empfahl sich der gebürtige Mannheimer für die Nationalmannschaft. Als er im September 2023 gegen Japan im letzten Spiel von Bundestrainer Hansi Flick sein Debüt gab, war er schon 32 Jahre alt. Gegen die Ukraine wird Groß zu seinem sechsten Länderspiel kommen.

Er werde seine eigenen Stärken einbringen, sagte Groß, eins zu eins ersetzen könne er Kroos nicht. Vom Weltmeister 2014 schwärmte der Backup: „Ich schaue natürlich zu ihm auf. Er ist der erfolgreichste deutsche Fußballer. Ich probiere jeden Tag im Training, mir etwas anzuschauen“, so Groß im Interview mit dem ARD-Hörfunk.

„Die, die am nächsten dran sind, spielen für die, die nicht da sind“, sagte Nagelsmann über Groß, der neben Robert Andrich seinen Platz finden wird, und Anton, der im Zentrum der Viererkette zusammen mit Jonathan Tah verteidigt.

Nagelsmann über Neuer: "Wird eine sehr gute EM spielen"

Namentlich bestätigt wurde vom Bundestrainer auch der Startplatz von Manuel Neuer, der erstmals seit der WM 2022 wieder ein Länderspiel bestreiten wird. Auf die Frage, wie er die Leistungen des Münchner Torwarts bewerte, dessen Werte, unter anderem an abgewehrten Schüssen, zuletzt schlechter geworden seien, sagte Nagelsmann: „Er wird eine sehr gute EM spielen, da bin ich mir sicher.“ Auch die Werte würden dann in der Rückbetrachtung stimmen.

Neuers Teamkollege Marc-André ter Stegen, der sich erneut während eines Turniers nur mit der Rolle des ersten Ersatzmannes anfreunden muss, soll am Montag zur deutschen Mannschaft stoßen. Am Dienstag sollen dann außer Rüdiger und Kroos auch Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug in Herzogenaurach eintreffen, die mit Borussia Dortmund das Finale der Champions League verloren.

Gruda und Reitz können auf Länderspiel-Debüt hoffen

Da der Kader weiterhin noch nicht komplett ist, machte Nagelmann Brajan Gruda und Rocco Reitz leise Hoffnungen auf ihr jeweils erstes Länderspiel. Die beiden U21-Nationalspieler vom 1. FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach stehen im Kader für das Spiel gegen die Ukraine. Sie gehören nicht zum vorläufigen Kader für die EM, der 27 Spieler umfasst, wurden aber wegen zunächst noch mehr fehlenden Spielern vom Bundestrainer ins Trainingslager bestellt.

Seinen festen Platz als linker Verteidiger hat Maximilian Mittelstädt, der seine ersten beiden Länderspiele im März bestritt und beim 2:1-Sieg gegen die Niederlande einen Treffer erzielte. „Ich werde alles geben, um das Vertrauen zurückzuzahlen“, sagte der Profi des VfB Stuttgart im Interview mit der Sportschau, „es war immer ein großer Traum von mir, die Farben seines Landes zu vertreten.“

Voraussichtliche Aufstellung:

Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich, Groß - Wirtz, Gündoğan, Musiala - Havertz