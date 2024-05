ARD-Thementag zur EURO 2024 Neues "Sommermärchen" in einem anderen Deutschland? Stand: 28.05.2024 16:16 Uhr

Am 14. Juni beginnt die Fußball-EM in Deutschland mit dem Eröffnungspiel der Nationalmannschaft gegen Schottland. Neun Tage vor dem Start der EURO 2024 wird die ARD auf allen Kanälen auf das Turnier einstimmen. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Dokumentationen im Ersten.

"Die Stimmungslage in Deutschland ist manchmal gut, manchmal weniger gut. Aber du als Nationalspieler kannst das unheimlich beeinflussen, indem du Spiele gewinnst" , sagt Fußball-Weltmeister und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. Welche Rolle spielt die Europameisterschaft 2024 angesichts der politischen Krisen für die Gesellschaft? Erlebt das Land wie bei der WM 2006 ein zweites Sommermärchen? Diese Fragen stehen im Zentrum eines ARD Thementags zur EURO 2024 am 5. Juni.

Zwei große Dokumentationen zur Primetime

"Die Anspruchshaltung ist vielleicht bei vielen da, dass es wieder so ein Sommer wird wie bei der WM 2006" , sagt ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek. "Ich hoffe, dass das Turnier seine eigene Geschichte schreibt, dass es genauso viel Euphorie entfacht." Sedlaczek hat für die Dokumentation "Deutschland. Fußball. Sommermärchen 2024?" nicht nur mit Nationalspielern und Bundestrainer Julian Nagelsmann gesprochen, sondern blickt auch auf die aktuellen Konflikte und den gesellschaftlichen Einfluss des Fußballs.

"Wir haben Krieg in Europa, wir haben den Nahost-Konflikt, Antisemitismus, der wieder hoch kommt. Natürlich hat das jetzt nicht viel mit Fußball zu tun, aber der Fußball hat die Kraft die Menschen rauszuholen" , sagt Sedlaczek. Zu sehen ist der Film am 5. Juni um 20:15 Uhr und bereits ab 1. Juni in der ARD Mediathek.

Integration und die deutsche Nationalmannschaft

Direkt im Anschluss sendet die ARD um 21:30 Uhr den Film "Einigkeit und Recht und Vielfalt" von Philipp Awounou. Darin geht es um eine der zentralen Fragen, die das Land und den DFB in diesem Jahrhundert begleitet: Was bedeutet es eigentlich deutsch zu sein?

18 Jahre nach dem "Sommermärchen" zeigt sich ein zwiegespaltenes Land, eines, das mit Fragen von Zugehörigkeit und Teilhabe ringt. Aber auch eines, das offensichtliche Fortschritte gemacht hat: Ilkay Gündogan ist der erste Kapitän der Nationalmannschaft mit Migrationshintergrund.

Auch Jonathan Tah, der als Jugendspieler selbst rassistischen Anfeindungen ausgesetzt war, sieht eine positive Entwicklung: "Natürlich gibt es noch Menschen, die Vorstellungen haben wie damals. Das ist nicht lange her. Aber wir haben da einen Riesenschritt nach vorne gemacht. "

Neben Tah kommen auch die Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah und Shkodran Mustafi zu Wort und erzählen von ihren Erfahrungen in den verschiedenen Nationalmannschafts-Generationen. Auch diese Dokumentation wird schon ab 1. Juni in der Mediathek abrufbar sein.

Podcast, Sportschau-App und Kinderkanal

Am 5. Juni startet mit dem "Sportschau EM-Update" auch ein neuer Podcast in der ARD. Tobi Schäfer blickt während der EURO auf alle Geschichten rund um das Turnier in Deutschland. Fußball und die EM werden am 5. Juni auch Thema in vielen Magazinen und Sendungen der Dritten Programme sowie Hörfunk-Wellen der ARD sein.

Kinder und ihre Eltern können auf den digitalen Kanälen des KIKA unter anderem Tickets gewinnen oder sich von Checkerin Marina im Fußball-Check auf die EM einstimmen. Begleitet wird der Tag auf allen Social-Media-Kanälen der Sportschau sowie der Sportschau App.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl: "Mit dem ARD-Thementag starten wir das Warm-up für die Fußball-EM im eigenen Land. Wir wünschen uns ein friedliches Fußballfest, das die Menschen generationsübergreifend begeistert. Dazu wollen wir mit vielfältiger Berichterstattung auf all unseren Kanälen beitragen."