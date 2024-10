analyse Nations League DFB-Sieg in Bosnien - Nagelsmann und die passenden Pärchen Stand: 12.10.2024 06:30 Uhr

Deutschland kommt dem Weiterkommen in der Nations League durch einen Sieg in Bosnien-Herzegowina näher, weil sich Pärchen bewähren, die auch im Verein zusammen Fußball spielen.

VfB Stuttgart - FC Bayern, Real Madrid, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund - FC Bayern, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach.

So sah am Freitagabend (11.10.2024) die taktische Startaufstellung der deutschen Mannschaft aus. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte improvisieren müssen, weil ja einige potenzielle Startspieler fehlten, etwa Jamal Musiala wegen einer Verletzung. Auch dessen Münchner Vereinskollege Aleksandar Pavlović war angeschlagen und saß daher nur auf der Bank.

Von Verlegenheit nichts zu spüren

Von Verlegenheit war aber nichts zu spüren. Nagelsmann baute eine Mannschaft zusammen, die zusammenpasste. Sie dominierte das Spiel in jeder Phase und hätte weit mehr Tore schießen können als die beiden durch Deniz Undav.

Der Stuttgarter Undav wurde bei seinem ersten Treffer glänzend bedient vom Leverkusener Florian Wirtz, der wiederum einen perfekten Pass von seinem Vereinskollegen Robert Andrich erhalten hatte.

"Ich habe ihm in Leverkusen schon häufig gesagt, dass er mich tief schicken soll. Heute hat er mich gesehen und den Ball perfekt gespielt" , sagte Wirtz nach dem Abpfiff bei "RTL".

Beim zweiten Tor war es so: Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart passte von der linken Seite zentimetergenau in den Lauf von Deniz Undav vom VfB, der von der Position des "Zehners" immer wieder in die Spitze gestoßen war.

Die beiden Spieler des FC Bayern verbuchten weder Assists noch Tore, zumindest keine, die einer Abseitsüberprüfung durch den Videoassistenten standhielten, aber Joshua Kimmich und Serge Gnabry harmonierten auch ordentlich auf der rechten Seite.

Pärchen > Block

Auch wenn es ein wenig aus der Not heraus geboren war, zeigte sich in Zenica, was der Bundestrainer schon vor Monaten angekündigt hatte, noch bevor er mit der Europameisterschaft in sein erstes großes Turnier ging.

"Ich finde es gut, eine Pärchenbildung auf dem Platz zu haben, damit der Nebenmann oder der Vordermann genau weiß, was der Partner macht" , sagte Nagelsmann damals in Thüringen, als er seinen Kader für das erste Trainingslager zusammengezogen hatte. Angesprochen worden war er auf eine mögliche Blockbildung mit möglichst vielen Spielern vom FC Bayern, der fast schon tradionell den größten Block gestellt hatte.

Nagelsmann setzt auf Pärchen, die auch mal verschiedene Partner haben können, wie beim Spiel in Bosnien-Herzegowina mit den Leverkusenern Jonathan Tah in der Innenverteidigung und Andrich eine Reihe davor sowie mit Andrich und Wirtz eine Reihe vor dem defensiven Mittelfeldspieler.

Etwas Vertrautes in der Nähe zu haben, sei gerade bei knappen Ergebnissen und in engen Situationen ratsam, hatte der Bundestrainer schon in Thüringen gesagt. Das zeigte sich in Zenica, als ein bisschen improvisiert werden musste, aber immer noch genügend passende Pärchen gefunden wurden, um einen Sieg zu feiern, der ein erstmaliges Weiterkommen in der Nations League wahrscheinlicher machte.