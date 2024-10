Nations League gegen die Niederlande DFB-Team - Stiller und Pavlovic in der Startelf, Baumann im Tor Stand: 14.10.2024 08:01 Uhr

Die DFB-Elf wird in der Nations League gegen die Niederlande unter anderem mit dem Münchner Aleksandar Pavlovic und dem Stuttgarter Angelo Stiller beginnen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann kündigte den Einsatz der beiden Startelf-Debütanten im Mittelfeld an. "Angelo und Pavlo spielen" , sagte Nagelsmann.

"Ich habe gegen ihn in der Champions League gespielt. Vor allem seine Ruhe am Ball hat mir gefallen, er war kaum nervös" , schwärmt Antonio Rüdiger vom 23-jährigen Stiller. Rüdiger siegte zuletzt mit Real Madrid mit 3:1 gegen Stillers VfB Stuttgart. Bislang wurde Stiller zweimal eingewechselt: beim 5:0 gegen Ungarn und beim 2:1 am vergangenen Freitag in Bosnien-Herzegowina.

Baumann im Tor

Im Tor wird erstmals der 34 Jahre alte Hoffenheimer Oliver Baumann stehen - nach vier Jahren Wartezeit. Baumann übernimmt in München das Trikot mit der Nummer 1 von Alexander Nübel, der gegen Bosnien und Herzegowina (2:1) erstmals gespielt hatte.

Pavlovic im defensiven Mittelfeld

Aleksandar Pavlovic (Bayern München) wird im defensiven Mittelfeld spielen, nachdem er zuletzt wie schon so oft bei der Nationalmannschaft angeschlagen passen musste. Der 20-Jährige war beim 2:1 am vergangenen Freitag in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina noch wegen Knieproblemen nicht eingesetzt worden. "Stand jetzt kann er spielen. Er hat trainiert, wenn es keine Reaktion gibt, wird er in seinem Heimatstadion beginnen" , sagte Nagelsmann im Sportschau-Interview.

Wieder mit Undav und Kleinsdienst

Vor Baumann bleibt die Viererkette bestehen: Rechts Joshua Kimmich, innen Antonio Rüdiger und Jonathan Tah, links Maximilian Mittelstädt. Neben Pavlovic wird Stiller im Mittelfeld spielen.

Die offensive Dreierreihe wird wohl erneut aus Serge Gnabry, Deniz Undav und Florian Wirtz bestehen, es stürmt zum zweiten Mal Tim Kleindienst.

Mit einem Sieg erreicht die DFB-Auswahl vorzeitig das Viertelfinale der Nationenliga. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in den Oktober-Länderspielen auf gleich mehrere Stammspieler verzichten, in Zenica hatte zudem Chris Führich (VfB Stuttgart) eine Muskelverletzung erlitten. Der 26-Jährige ist bereits aus Herzogenaurach abgereist.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (34 Jahre/0 Länderspiele) - Kimmich/Bayern München (29/94), Rüdiger/Real Madrid (31/75), Tah/Bayer Leverkusen (28/32), Mittelstädt/VfB Stuttgart (27/9) - Stiller/VfB Stuttgart (23/1), Pavlovic/Bayern München (20/3) - Gnabry/Bayern München (29/46), Undav/VfB Stuttgart (28/5), Wirtz/Bayer Leverkusen (21/26) - Kleindienst/Borussia Mönchengladbach (29/1). - Trainer: Nagelsmann

Niederlande: Verbruggen/Brighton & Hove Albion (20/16) - Dumfries/Inter Mailand (28/61), de Ligt/Manchester United (25/48), de Vrij/Inter Mailand (32/71), van de Ven/Tottenham Hotspur (23/9) - Timber/FC Arsenal (23/17), Reijnders/AC Mailand (26/18), Gravenberch/FC Liverpool (22/15) - Simons/RB Leipzig (21/23), Zirkzee/Manchester United (23/4), Gakpo/FC Liverpool (25/33). - Trainer: Koeman