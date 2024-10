Als Halbfinalist der jüngsten EM scheiterten die Niederländer knapp mit 1:2 an England. Dies war allerdings nicht die einzige Niederlage bei den kontinentalen Titelkämpfen, denn auch das Vorrundenspiel gegen Österreich ging mit 2:3 verloren. Lediglich als einer der vier besten Gruppendritter kam die Elftal weiter. Für die Deutschen war beim Heimturnier bekanntlich im Viertelfinale Schluss – ähnlich knapp mit 1:2 nach Verlängerung gegen Spanien. Für das DFB-Team bedeutete das die einzige Niederlage in diesem Kalenderjahr, welches ansonsten sieben Siege und drei Unentschieden hervorbrachte.

Unsere beiden Kontrahenten sind noch ungeschlagen, spielten im September in Amsterdam gegeneinander 2:2. Darüber hinaus feierten die Deutschen Siege gegen Ungarn (5:0) und in Bosnien-Herzegowina (2:1). Die Elftal hatte mit einem 5:2 gegen die Bosnier begonnen, musste sich zuletzt aber mit einem 1:1 in Ungarn begnügen. Die Männer in Oranje waren übrigens in den bisherigen Spielzeiten der Nations League deutlich erfolgreicher, erreichten bereits zweimal das Final Four, wurden 2019 Zweiter und 2023 Vierter.