Vor Duell mit Deutschland Die Niederlande suchen den Superstürmer

Vor dem Topspiel in der Nations League verschärft sich das Sturmproblem der Niederlande. Mittendrin: ein ehemaliger Jugendspieler des FC Bayern.

Die Ausgangslage der Niederlande vor dem Nations-League-Duell mit Deutschland am Montag (20.45 Uhr, Live-Ticker und Audioreportage) hat sich verschlechtert. Zum einen hat Oranje am Freitag beim 1:1 (0:1) in Budapest eine magere Vorstellung gezeigt und liegt nun zwei Zähler hinter dem DFB-Team (2:1 in Bosnien und Herzegowina) auf Platz zwei.

Zum anderen fällt der Kapitän aus: Virgil van Dijk wird in München fehlen, weil er in Ungarn in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte sah.

Enttäuschender Abend in Budapest

Erst hatte van Dijk gemeckert, dann kam er in einem Zweikampf zu spät - der unnötige Platzverweis war der Tiefpunkt eines enttäuschenden Abends in Budapest. "Dass Virgil die zweite Karte kassiert, ist nicht hilfreich. Er musste einfach weiterlaufen, aber das weiß er ja selbst", sagte Nationaltrainer Ronald Koeman.

Nur eine Standardsituation in der 83. Minute rettete den Niederländern zumindest das Remis. Denzel Dumfries köpfte nach einer Freistoßflanke von Cody Gakpo ein und sorgte so dafür, dass der Vorsprung auf die Ungarn weiterhin drei Punkte beträgt.

Es geht um den Gruppensieg

Dies könnte in den verbleibenden drei Vorrundenspielen noch wichtig werden, auch für Deutschland, denn der Drittplatzierte muss in der Relegation gegen den Abstieg aus der höchsten Nationen-Liga spielen. Die DFB-Elf hat nun fünf Punkte mehr als Ungarn und das deutlich bessere Torverhältnis.

Platz eins und zwei bedeuten den Einzug ins neu eingeführte Viertelfinale, wo in Hin- und Rückspiel um die Startplätze beim Final-Four-Turnier gespielt wird. Wer Gruppensieger wird, trifft auf den Zweitplatzierten einer der anderen drei Gruppen.

Drittes Duell im Jahr 2024

Um diesen kleinen Vorteil geht es am Montag in München - und natürlich auch ums Prestige, wie immer, wenn sich die Erzrivalen Deutschland und Niederlande gegenüberstehen. Es ist bereits das dritte Duell in diesem Jahr: Das Testspiel Ende März gewann Deutschland 2:1, das Hinspiel in der Nations League Mitte September endete 2:2.

Die Gelegenheit, im dritten Anlauf einen Sieg einzufahren, scheint gut für die Niederlande. Schließlich hat Bundestrainer Julian Nagelsmann eine lange Liste an Ausfällen zu beklagen, auf der Leistungsträger wie Jamal Musiala, Kai Havertz und Niclas Füllkrug stehen.

Weghorst nicht nominiert

Doch die DFB-Elf kann die vielen Ausfälle offenbar besser kompensieren als die Niederlande ihre wenigen. Vom PSV Eindhoven fehlen Joey Veerman und Jerdy Schouten angeschlagen. Auf den ehemaligen Bundesligaprofi Wout Weghorst, mittlerweile bei Ajax Amsterdam unter Vertrag, verzichtet Bondscoach Koeman freiwillig.

Dadurch fehlt dem Team ihr zuletzt effektivster Torschütze, besonders als Joker hat sich der klassische Mittelstürmer bewährt. Die zentrale Angriffsposition ist aktuell die größte Baustelle. Memphis Depay, bei der EM noch im Angriff gesetzt, hat sich mit seinem Wechsel nach Brasilien zu SC Corinthians selbst aus dem Spiel genommen, seither ist der 30-Jährige nicht mehr nominiert worden.

Zirkzee gegen Ungarn, Brobbey gegen Deutschland?

Koeman setzt stattdessen auf die jungen Brian Brobbey (22, Ajax Amsterdam) und Joshua Zirkzee (23, Manchester United). Gegen Ungarn erhielt Zirkzee seine zweite Chance von Beginn an. Der ehemalige Jugendspieler des FC Bayern hatte in der Bundesliga den Durchbruch nicht geschafft, sich dann aber beim FC Bologna durchgesetzt.

Zur neuen Saison schlug Manchester United zu und Zirkzee traf gleich im ersten Premier-League-Spiel, erlebt seitdem aber eine Torflaute. "Er steckt dort in einer schwierigen Lage", sagte Koeman. Zuletzt gegen Aston Villa (0:0) durfte er nur 26 Minuten als Joker ran.

Brian Brobbey

In Budapest behauptete Zirkzee einige Male trickreich den Ball, blieb aber mit nur einem Torschuss und einer Torschussvorlage harmlos. Schon vor dem Spiel hatte Koeman durchblicken lassen, dass er im Sturm weiter rotieren wird. "Vielleicht war ich zu voreilig zu sagen, dass ich eine klare Nummer eins im Sturm haben wolle. Ich denke, das Niveau beider Spieler ist sehr ähnlich, beide können in den anstehenden Spielen nützlich sein." Er wolle sich deshalb noch nicht für einen von beiden entscheiden.

Malen nur Joker

Gut möglich, dass gegen Deutschland Brobbey von Beginn an ran darf - wie schon im Hinspiel. Damals bereitete er das 2:2 stark vor, indem er sich an der Torauslinie gegen Nico Schlotterbeck durchsetzte und den Torschützen Denzel Dumfries bediente. Ein eigenes Tor ist dem Ajax-Eigengewächs in seinen bisher vier Länderspielen noch nicht gelungen.

Einen anderen Angreifer, der immerhin vier Tore in seinen vergangenen neun Nationalteameinsätzen erzielt hat, brachte Koeman gegen Ungarn erst spät: Dortmunds Donyell Malen. Gut möglich, dass auch er in München wieder mehr Spielzeit erhält.