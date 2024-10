Platzverweis für van Dijk Niederlande retten in Unterzahl Punktgewinn in Ungarn Stand: 11.10.2024 23:02 Uhr

Die Niederlande müssen im Fernduell gegen das DFB-Team um den Gruppensieg abreißen lassen. In Ungarn reichte es auch wegen eines Platzverweises für Virgil van Dijk nur zu einem 1:1 (0:1)-Remis.

Der ehemalige Freiburger Roland Sallai (32. Minute) brachte das Heimteam in Führung, Denzel Dumfries (83.) traf in der Schlussphase per Kopf zum Ausgleich. Vor dem Duell mit Deutschland, das in Bosnien-Herzegowina mit 2:1 gewann, am Montag (14.10.2024, 20.45 Uhr) haben die Niederländer damit fünf Punkte auf dem Konto. In München wird die "Elftal" aber auf Kapitän van Dijk verzichten müssen, der wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah (79.).

Für "Oranje" war es das erste Spiel nach dem Tod von Johan Neeskens. Der niederländische Finaltorschütze gegen das DFB-Team (1:2) bei der WM 1974 war am vergangenen Sonntag überraschend im Alter von 73 Jahren gestorben. Zu Ehren von Neeskens liefen die Gäste, für die der Leipziger Xavi Simons in der Startelf stand, mit Trauerflor auf.

Minimalisten-Erfolge für Türkei und Ukraine

In Liga B hat die Türkei dank eines Treffers von Irfan Can Kahveci (69.) einen 1:0-Sieg gegen Montenegro gefeiert. Der EM-Viertelfinalist führt damit die Tabelle in Gruppe vier mit sieben Punkten an, Youngster Arda Güler, der bei Real Madrid momentan kaum zum Zuge kommt, stand in der Startelf und war einer der Dreh- und Angelpunkte bei den dominanten Türken (29 Torschüsse).

Deutlich enger war die Partie zwischen der Ukraine und Georgien, der Ausgang war aber der gleiche. Mykhaylo Mudryk erzielte den einzigen Treffer des Abends und entschied die Partie bereits in der 39. Minute zugunsten der Gastgeber. Die Ukrainer bleiben nach ihrem ersten Erfolgserlebnis dennoch in Gruppe eins der Liga B Letzter und Georgien nach zuvor zwei Siegen auf dem ersten Rang.