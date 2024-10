Überraschung in der Nations League Pavlidis schießt Griechenland zum Sieg in England Stand: 10.10.2024 23:19 Uhr

Vize-Europameister England hat ohne Starstürmer Harry Kane in der Nations League einen herben Dämpfer kassiert.

Nach zwei Siegen zum Start unter Interims-Nationaltrainer Lee Carsley mussten sich die Three Lions am Donnerstagabend im Londoner Wembley-Stadion mit 1:2 (0:0) gegen Griechenland geschlagen geben, das nach dem plötzlichen Tod von Nationalspieler George Baldock einen emotionalen Erfolg einfuhr.

Evangelos Pavlidis (50./90.+4) schoss die Griechen mit einem Doppelpack zum Sieg, nach seinem ersten Tor hielt der Angreifer ein Trikot seines verstorbenen Teamkollegen in die Höhe. Jude Bellingham (87.) glich zwischenzeitlich für lange harmlose Engländer aus.

England harmlos ohne Harry Kane

Baldock wurde nur 31 Jahre alt. Der gebürtige Engländer und Sohn eines Griechen, der zuletzt nicht mehr für die Auswahl nominiert wurde, war laut Medienberichten leblos in seinem Swimmingpool aufgefunden worden. England blieb ohne Kane in der Offensive weitgehend harmlos. Der Kapitän wurde nach einer kleineren Verletzung geschont, er soll aber bereits am Sonntag (18 Uhr) in Finnland wieder eine Option für die Startelf sein.

In der Gruppe B2 laufen die Engländer aber erstmal den makellosen Griechen an der Spitze hinterher. Es war die erste Niederlage überhaupt in insgesamt zehn Spielen gegen Griechenland. Nach einer Schweigeminute für Baldock begann Griechenland mutig, immer wieder setzten die Gäste den Favoriten früh unter Druck.

Nach guten Chancen auf beiden Seiten dauerte es bis in die zweite Hälfte für das erste Tor. Pavlidis schob überlegt ein. Mit großer Leidenschaft verteidigte Griechenland die Führung, übersah kurz vor Schluss aber Bellingham, der aus 16 Metern überlegt einschob. Den Punkt nahmen die Engländer aber dennoch nicht mit. Pavlidis bestrafte die Gastgeber tief in der Nachspielzeit.

Tedesco landet Achtungserfolg in Italien

Der frühere Bundesligatrainer Domenico Tedesco hat mit Belgien einen Achtungserfolg erzielt. Im Auswärtsspiel in Tedescos Geburtsland Italien holten die "Roten Teufel" nach einem 0:2-Rückstand in Überzahl noch ein 2:2 (1:2). Mit vier Punkten liegt Belgien in der Gruppe A2 auf dem dritten Platz hinter den weiterhin ungeschlagenen Italienern und Frankreich.

In Rom sorgte Andrea Cambiaso bereits in der zweiten Minute für die Führung der Gastgeber, die Mateo Retegui (24.) ausbaute. Eine Rote Karte gegen Lorenzo Pellegrini nach hartem Foulspiel brachte die Belgier jedoch zurück in die Partie. Noch vor der Halbzeitpause gelang Maxim De Cuyper (42.) der Anschlusstreffer, Leandro Trossard erzielte nach gut einer Stunde Spielzeit den Ausgleich.

Frankreich mit spätem Doppelschlag

Die Franzosen taten sich gegen Außenseiter Israel unterdessen überraschend schwer und gewannen in Budapest erst durch einen späten Doppelschlag standesgemäß mit 4:1 (2:1). Israel muss seine Heimspiele aufgrund des Nahost-Krieges aktuell im Ausland austragen.

Frankreich musste ohne seinen Superstar Kylian Mbappé auskommen, der verletzungsbedingt für die aktuelle Länderspielperiode ausfällt. Frankreich ging früh in Führung, Eduardo Camavinga profitierte bei seinem Treffer nach sieben Minuten aber von einem schweren Torwartfehler von Israels Schlussmann Omri Glazer. Nach dem Ausgleich von Omri Gandelman (24.) antwortete der frühere Leipziger Bundesligaprofi Christopher Nkunku (28.) quasi postwendend. Die eingewechselten Matteo Guendouzi (87.) und Bradley Barcola (89.) sorgten spät für die Entscheidung.

Drei Bundesliga-Profis treffen für Österreich

Österreich fuhr im dritten Nations-League-Spiel den ersten Sieg ein. Das Team von Nationaltrainer Ralf Rangnick bezwang Kasachstan souverän 4:0 (1:0) und präsentierte sich erstmals nach der Europameisterschaft wieder in guter Form.

Christoph Baumgartner von RB Leipzig sorgte gegen die größtenteils auf die Defensive fokussierten Kasachen für die Führung (10.). Insgesamt acht Bundesliga-Profis standen in der Startelf Österreichs, der Freiburger Philipp Lienhart (53.) und der Dortmunder Marcel Sabitzer (56.) legten nach.

Rekord durch Marko Arnautovic

Das vierte Tor schoss Matthias Seidl (79.) - nach Vorlage von Kapitän Marko Arnautovic, der fast 16 Jahre nach seinem Debüt in der 62. Minute eingewechselt wurde. Der 35-Jährige ist damit der einzige Österreicher, der in 17 Kalenderjahren in Serie (ab 2008) ohne Unterbrechung für die Nationalmannschaft aufgelaufen ist.