Vor dem Spiel gegen Montenegro Die Türkei sorgt sich um ihr Supertalent Stand: 11.10.2024 14:29 Uhr

Sportlich sieht es für die Türkei vor dem Nations-League-Spiel gegen Montenegro gut aus, aber Mittelfeldstar Arda Güler bereitet dem Land Sorgen. Kommt es zu einer spektakulären Rückholaktion?

Von Andreas Artz

An das Stadion in der türkischen Schwarzmeer-Metropole Samsun hat Arda Güler sehr gute Erinnerungen. Vor etwas mehr als einem Jahr erzielte das Supertalent hier sein erstes Tor für die türkische Fußball-Nationalmannschaft – mit einem traumhaften Fernschuss in den Winkel. Am Freitag (11.10.24) kehrt der 19-Jährige an den Ort seines Premierentreffers zurück, denn die Türkei trifft hier in der Nations League auf Montenegro.

"Es ist sehr schön, wieder in Samsun zu sein. Ich habe hier eines der schönsten Tore meiner Karriere geschossen" , sagt Güler bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Es sind Erinnerungen an eine bessere Zeit, denn zuletzt ist der fulminante Aufstieg des Flügelspielers ins Stocken geraten.

Bei Real Madrid meist auf der Bank

Im Sommer 2023 wechselte Güler für rund 20 Millionen Euro von Fenerbahce Istanbul zu Real Madrid. In seiner ersten Saison bei den Königlichen warfen Verletzungen ihn immer wieder zurück, so dass er insgesamt nur auf vier Startelf-Einsätze kam. Nach starken Aufritten bei der Europameisterschaft wollte Güler in dieser Spielzeit nun auch bei den Madrilenen richtig durchstarten, doch er kommt nach wie vor selten über die Rolle des Jokers hinaus. Nur dreimal stand er in dieser Saison in der Startelf.

Arda Güler von Real Madrid jubelt nach einem Treffer

Verärgert über Trainer Carlo Ancelotti sei Güler aber nicht, stellt er klar: "Es gibt kein Problem zwischen mir und meinem Trainer. Ich bekomme dieses Jahr mehr Einsatzminuten. Natürlich will ich am liebsten alle Spiele machen, aber es gibt keine Probleme." Zuletzt hatte Ancelotti dem Flügelspieler Hoffnung auf mehr Spielzeit gemacht und angekündigt, ihn an die Rolle des Spielmachers heranführen zu wollen.

Dennoch beschäftigt die geringe Spielpraxis des Supertalents auch den türkischen Nationaltrainer Vincenco Montella: "Natürlich wünsche ich mir, dass unsere Fußballer mehr spielen" , sagt er, stellt aber auch fest: "Für Real Madrid zu spielen, bedeutet, einen sehr großen Konkurrenzkamp zu haben. Es ist der größte Verein der Welt."

Mögliche Rückkehr zu Fenerbahce?

Und Güler will sich offenbar auch bei den Madrilenen durchsetzen. Einen Bericht der spanischen Sportzeitung "AS", wonach Ex-Klub Fenerbahce um Trainer Jose Mourinho Interesse an einer Leihe im Winter habe, dementiert die "Sport Bild". Güler wolle bei Real Madrid bleiben, heißt es dort.

Egal ob die Rückholaktion zustande kommt oder nicht: Bei der türkischen Nationalmannschaft will sich Güler jetzt neues Selbstvertrauen holen. Hier hat der 19-Jährige große Ziele: "Ich möchte mit der Nationalmannschaft einen Titel gewinnen. Wir haben eine sehr gute Spielergeneration und einen sehr guten Trainer" , betont er.

Stuttgarts Karazor vor Länderspieldebüt

Zunächst einmal stehen aber die Nations-League-Spiele gegen Montenegro und am Montag auf Island an, in denen die Türkei ihre Tabellenführung in der Gruppe B4 verteidigen will. Neben Arda Güler könnte dann auch Atakan Karazor vom VfB Stuttgart auflaufen, der zum ersten Mal nominiert wurde. Auch der Ex-Schalker Ahmed Kutucu (aktuell Eyüpspor) gehört vier Jahre nach seinem letzten Einsatz erstmals wieder zum Kader.