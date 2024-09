Diskussionen um Spieler DFB-Gegner Niederlande: Spielfreude mit Nebengeräuschen Stand: 09.09.2024 12:44 Uhr

Nicht nur Deutschland, auch die Niederlande sind mit fünf Treffern und einem Spektakel in die Nations League gestartet. Vor dem Spitzenspiel in Amsterdam läuft aber nicht alles rund.

Bei den deutschen Fußballern und ihrem Trainer Julian Nagelsmann herrscht nach dem klaren und begeisternden 5:0-Auftaktsieg in der Nations League gegen Ungarn beste Laune.

Doch nicht nur dort. Auch ein wenig weiter westlich, in den Niederlanden, läuft die Offensive auf Hochtouren. Denn auch "Oranje" hat zum Start der Nationenliga fünf Tore gemacht - und zwar gegen Bosnien-Herzegowina.

Fans hoffen auf Kracher in Amsterdam

Sportlich ist also alles angerichtet, wenn die beiden Erzrivalen am Dienstag (ab 20.45 Uhr im Audiostream und im Live-Ticker bei sportschau.de) in Amsterdam in der Gruppe A3 aufeinandertreffen. Die Fans erwarten nichts anderes als einen Kracher.

"Oranje" zuletzt mit Offensiv-Spektakel

In der ersten Partie nach dem Halbfinal-Aus bei der WM gegen England (1:2) lieferte das Team von Bondscoach Ronald Koeman ein Spektakel. In Eindhoven machten Joshua Zirkzee, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Wout Weghorst und Xavi Simons die Tore. "Das sah sehr gut, sehr lebendig aus" , sagte Koeman.

Während Trainer Nagelsmann nach dem EM-Aus gegen Spanien (1:2) einen Umbruch zu meistern hat (Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos und Ilkay Gündogan sind nicht mehr dabei), konnte Koeman sein "Gerüst" beisammenhalten.

Verzicht auf Bergwijn und Depay

Jedenfalls fast. Der streitbare Bondscoach verzichtet auf Stürmer Steven Bergwijn wegen dessen Wechsel von Ajax Amsterdam nach Saudi-Arabien. "Wenn du 26 Jahre alt bist, sollte der Sport und nicht das Finanzielle ausschlaggebend sein" , polterte Koeman.

Fehlen wird auch Memphis Depay, der bei der EM noch als Stürmer gesetzt war. Nach seinem Abschied bei Atlético Madrid ist er derzeit vereinslos und ohne Spielpraxis. Er soll sich angeblich mit Corinthians Sao Paulo einig sein. Wie Koeman das findet, wollte er nicht sagen. "Ich beiße mir nur auf die Lippe" , sagte er.

Die vakante Stürmerposition füllte gegen Bosnien-Herzegowina Zirkzee überragend aus, gegen Deutschland wird aber Bryan Brobbey auflaufen. Flankiert wird er von den spielfreudigen Cody Gakpo und Xavi Simons. Das wiederum schmeckt Wout Weghorst, der damit erneut nicht über die Jokerolle hinauskommt, offenbar gar nicht. Nach einem Foul von Jurrien Timber und anschließendem Disput mit Koeman brach er das Training ab.

Koeman selbstbewusst, Nagelsmann lobt

"Ich denke, wir können gegen Deutschland im offensiven Umschaltspiel zuschlagen" , sagt Koeman selbstbewusst. "Holland hat eine sehr gute Mannschaft. Die Einzelspieler haben großes Potenzial" , lobt auch Nagelsmann: "Sie spielen sehr variabel."

In der Abwehr Schwächen offenbart

Problem: In der Defensive offenbarte die Elftal Schwächen. Denn gegen Bosnien-Herzegowina gab es beim 5:2 auch zwei Gegentreffer. Vor dem 1:1 verloren Matthijs de Ligt und Virgil van Dijk Torschütze Ermedin Demirovic aus den Augen, das zwischenzeitliche 2:3 durch Edin Dzeko ermöglichte de Ligt mit einem Stellungsfehler. Schmerzlich vermisst wird aktuell Abwehrsäule Stefan de Vrij nach einer Verletzung.

So sieht auch das "Algemeen Dagblad" "einige Defensivsorgen" vor dem Duell mit Deutschland, das schließlich "ein ganz anderes Kaliber" sei.